Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit joi autorizația pentru continuarea funcționării benzinăriilor marca Lukoil din afara Rusiei, suspendând unele sancțiuni impuse gigantului energetic rus. Administrația Trump emite o derogare restrânsă de la sancțiunile impuse companiei Lukoil, iar tranzacțiile sunt autorizate până pe 29 aprilie 2026, conform unei postări pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA. Astfel, de la sancțiunile americane sunt scutite benzinăriile din România, Bulgaria, Turcia și Republica Moldova.

Această mișcare permite, în mod efectiv, benzinăriilor marca Lukoil din mai multe țări să continue să deservească clienții, împiedicând în același timp banii să se întoarcă în Rusia, care se află sub sancțiuni drastice din partea SUA și a UE de la invazia Ucrainei în februarie 2022.

Decizia suspendă parțial măsurile decise în octombrie de președintele american Donald Trump. Anunțul a fost făcut în aceeași săptămână în care negociatorii de la Casa Albă s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a promova un acord cu SUA care să pună capăt conflictului.

Trimisul special al lui Donald Trump pentru Rusia, Stefe Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au fost pe 2 decembrie la Moscova unde s-au întâlnit cu Vladimir Putin. Întâlnirea de la Kremlin dintre oficialii americani și cei ruși a durat aproximativ 5 ore.

