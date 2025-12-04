Prima pagină » Știri externe » Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România

04 dec. 2025, 18:47, Știri externe
Washingtonul suspendă o parte din sancțiunile împotriva gigantului petrolier rus Lukoil. Sunt vizate și benzinăriile din România

Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit joi autorizația pentru continuarea funcționării benzinăriilor marca Lukoil din afara Rusiei, suspendând unele sancțiuni impuse gigantului energetic rus. Administrația Trump emite o  derogare restrânsă de la sancțiunile impuse companiei Lukoil, iar tranzacțiile sunt autorizate până pe 29 aprilie 2026, conform unei postări pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA. Astfel, de la sancțiunile americane sunt scutite benzinăriile din România, Bulgaria, Turcia și Republica Moldova.

Această mișcare permite, în mod efectiv, benzinăriilor marca Lukoil din mai multe țări să continue să deservească clienții, împiedicând în același timp banii să se întoarcă în Rusia, care se află sub sancțiuni drastice din partea SUA și a UE de la invazia Ucrainei în februarie 2022.

Decizia suspendă parțial măsurile decise în octombrie de președintele american Donald Trump. Anunțul a fost făcut în aceeași săptămână în care negociatorii de la Casa Albă s-au întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a promova un acord cu SUA care să pună capăt conflictului.

Trimisul special al lui Donald Trump pentru Rusia, Stefe Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au fost pe 2 decembrie la Moscova unde s-au întâlnit cu Vladimir Putin. Întâlnirea de la Kremlin dintre oficialii americani și cei ruși a durat aproximativ 5 ore.

UE lansează planul „pre-pandemic” ca să oprească gripa aviară să ajungă la oameni. Virusul H5N1 suferă o mutație majoră

Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat

Vladimir Putin și-a început vizita de două zile în India. A fost întâmpinat de premierul indian, Narendra Modi, la scara avionului

