Ministerul Mediului organizează, luni, o dezbatere publică pentru selecţia directorului general interimar al ROMSILVA

Ministerul Mediului organizează, luni, o dezbatere publică, alături de reprezentanţii societăţii civile, în cadrul procesului de selecţie a directorului general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva.

Conform ministerului, dintre cei 25 de candidaţi înscrişi în cursă, până la data-limită de 18 august 2025, un număr de 17 au fost selectaţi şi au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de Administraţie al Romsilva a demarat, pe data de 11 august, anul curent, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură s-au putut depune până pe 18 august.

Potrivit anunţului oficial, candidaţii trebuie să demonstreze competenţe solide în: management strategic şi operaţional; guvernanţă corporativă şi conformitate cu legislaţia specifică; administrarea resurselor forestiere şi/sau a domeniilor conexe; planificare şi gestionare a resurselor umane şi financiare; comunicare instituţională şi relaţii cu partenerii interni şi externi.

Selecția se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, fiind excluse incompatibilitățile și conflictele de interese. Candidații trebuie să prezinte documente care să ateste studiile, experiența și reputația profesională.

