Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului

Noul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a aflat că șoferul și mașina folosită de acesta nu au fost plătite niciodată de minister, ci de Romsilva. Și nu de azi-de ieri, ci de 10 ani.

O situație „aberantă” a fost descoperită de ministrul Mediului, odată cu reorganizarea Romsilva. Diana Buzoianu a aflat că există practici care demonstrează că instituțiile nu colaborează în baza unor reguli clare, ci pe „înțelegeri tacite”.

Una dintre aceste situații este și aceea prin care, timp de 10 ani, Romsilva a suportat salariul șoferului și cheltuielile cu mașina de serviciu a ministrului Mediului.

„Am aflat întâmplător că șoferul care lucra pentru ministru, pentru mine în această speță, era de fapt angajat la Romsilva, mașina era a Romsilva, toate sumele erau plătite de Romsilva. Și am întrebat: adică nu există niciun contract de detașare, de ceva care să-l aducă pe acest om la minister, pentru că dacă el lucrează pentru ministru, el, în mod evident, trebuie să fie plătit de la minister, mașina trebuie plătită de minister, carburantul trebuie să fie plătit de minister. Răspunsul primit și aflat este că, de fapt, de mai bine de zece ani de zile Romsilva plătește acest tribut, nu știu cum să-i spun, Ministerului Mediului, în care trimite și mașină și șofer, plătește în fiecare lună. Am rămas, cumva, surprinsă. (…) Deci de când Romsilva a venit la Ministerul Mediului înțeleg că această practică a fost constantă, și anume că Romsilva a plătit șoferul și mașina ministrului”, a relatat Diana Buzoianu, în cadrul unui interviu la B1 TV.

Buzoianu a mai spus că șoferul oferit „tribut” de Romsilva este „chiar un om foarte de bună credință” și speră să nu mai dea și de alte situații similare.

