Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand. Ce se întâmplă cu Programul Rabla

Ministerul Mediului pregătește reguli noi pentru importul de mașini second-hand

Ministerul Mediului intenționează să lanseze noi programe de finanțare, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), inclusiv un proiect dedicat stocării energiei din surse regenerabile. În paralel, autoritățile pregătesc măsuri pentru limitarea importurilor de autoturisme second-hand de către persoane fizice.

Anunțul a fost făcut chiar de Diana Buzoianu. Șefa de resort a precizat că a transmis, deja, Ministerului Finanțelor un proiect de buget și așteaptă avizul necesar pentru a demara programele.

Schimbări la Programul Rabla

Potrivit ministrului Mediului, care a vorbit la TVR Info, propunerea de buget include continuarea Programului Rabla.

De asemenea, se are în vedere și lansarea unui nou program destinat bateriilor de stocare a energiei produse din surse regenerabile. Schimbarea adusă este aceea că accentul nu va mai fi pus pe instalarea de panouri fotovoltaice, ci pe capacitatea de stocare a energiei. Acest segment este considerat esențial pentru eficiența sistemelor verzi.

„Noi am trimis un draft de buget către Ministerul Finanţelor, care cuprinde scenariul pe care l-am propus, şi un proiect pentru «Rabla» şi banii necesari pentru un proiect lansat anul acesta pe zona de baterii. Deci, nu panouri fotovoltaice, ci baterii, stocare. Aşteptăm să vedem un punct de vedere de la Ministerul Finanţelor, ca să putem debloca, să vedem care este suma maximală pe care o poate aloca Ministerul Finanţelor şi să putem începe aceste proiecte, care sunt foarte importante”, a declarat Diana Buzoianu.

Discuțiile privind bugetul AFM sunt esențiale și pentru proiectele deja începute, inclusiv unele transferate din PNRR. Potrivit ministrului, multe șantiere deschise au rămas fără finanțare de aproximativ șase-șapte luni, așteptând o aprobare a bugetului.

„Noi avem toate echipele tehnice care sunt dispuse să meargă în orice zi să discute. Ne-am arătat disponibilitatea să mergem să avem această discuţie pe bugetul AFM. Eu sper să nu mai dureze foarte mult. De bugetul AFM sunt legate inclusiv proiecte mutate de pe PNRR şi care sunt şantiere deschise, atenţie, care de şase luni de zile, şapte luni de zile n-au mai putut să fie plătite pentru că nu puteau să fie plătite până nu era aprobat bugetul AFM. Șantiere deschise pe care noi trebuie să le susţinem cu banii necesari, pentru a fi finalizate proiectele. Avem nevoie de aceste proiecte”, a mai spus Buzoianu.

Ce se întâmplă cu importul de mașini second-hand

În același timp, Ministerul Mediuluiu pregătește și o ordonanță de urgență care vizează piața mașinilor second-hand. Concret, o persoană fizică ar urma să poată importa și înmatricula cel mult două autoturisme SH pe an.

Măsura are ca scop combaterea comerţului ilegal.

„Noi am propus două mașini, în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an”, a afirmat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului Mediului, inițiativa are la bază inclusiv solicitări din partea operatorilor economici autorizați din domeniu. Firmele ar fi cerut chiar reguli mai stricte, spune Buzoianu.

