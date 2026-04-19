Diana Buzoianu: „Pentru decizii importante mă consult cu mama și tata”

Diana Buzoianu, Ministrul Mediului, a relatat, în cadrul unei emisiuni televizate, cu cine se consultă atunci când vine vorba despre decizii importante, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Ea mărturisește că, de exemplu, preferă să apeleze la părinții săi atunci când vine vorba despre luarea unei decizii în viața privată.

„Am construit o echipă foarte solidă”

Altfel, Ministrul Mediului apelează la o echipă de profesioniști, atunci când vine vorba despre administrația publică.

„Cu o decizie importantă, în general, mă consult cu mama și cu tata. Dacă e chiar importantă. Orice e important în viață, cu mama și cu tata. Apoi, cu lucrurile de politică publică, în sensul tehnic, am norocul și, bine, nu e doar noroc, am construit o echipă foarte solidă cu oameni care au avut experiențe, deja, în administrație publică.

Eu am ajuns în Minister și un lucru am zis, că vreau oameni care să aibă zvâc, vreau oameni care să poată să aibă energia necesară să tragă alături de mine. Dar mai vreau oameni care să fi trecut prin administrație publică. Pentru că vreau oameni care să prindă toate obstacolele și toate capcanele care ne sunt întinse. Atunci, mi-am constuit o echipă cu oameni care au mai avut experiențe în administrația publică în care am încredere să spună: «Aici nu e ok. Asta putem să facem altfel»”, a spus Diana Buzoianu.

Sursă video: Digi24

Sursă foto: Mediafax Foto