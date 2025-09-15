Prima pagină » Actualitate » Ministerul Educației, anunț pentru profesorii TITULARI și pentru suplinitori. Ce se întâmplă cu normele ocupate în regim de plată cu ora

Mara Răducanu
15 sept. 2025, 13:39, Actualitate
Anunț important al Ministerului Educației în legătură cu numărul normelor ocupate în regim de plata cu ora. Concret, oficialii de la Educație au anunțat, într-un comunicat de presă, că acestea au scăzut la jumătate, în anul școlar 2025-2026. „Suplinitorii nu au dispărut (suplinitorii calificați au rămas relativ stabili), iar normele la plata cu ora și-au găsit cadre didactice care să le susțină”, sunt precizările făcute de Ministerul Educației.

Oficialii de la Educație au anunțat că vor reveni cu date actualizate pe măsură ce, la nivelul inspectoratelor şcolare județene, se finalizează verificările încadrărilor cu personal didactic de predare în unitățile de învăţământ preuniversitar.

Reamintim că senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece.

Numărul normelor ocupate în regim de plata cu ora de la 30.128 la circa 14.500

În baza datelor preliminare furnizate de inspectoratele școlare județene, rezultă că măsurile adoptate au condus la reducerea semnificativă a celor peste 30.000 norme didactice de predare salarizate în regim de plată cu ora, în anul şcolar 2024 – 2025, care aduceau un cost anual semnificativ.

Personalul care susținea aceste norme salarizate în regim de plată cu ora era reprezentat, pe de o parte, de cadre didactice titulare şi de cadre didactice angajate pe perioadă determinată („suplinitori”), care le-au preluat suplimentar, iar pe de altă parte de cadre didactice angajate doar în regim de plată cu ora (cadre didactice asociate/pensionate: circa 5.600 în anul școlar 2024 – 2025).”

Ministerul Educației și Cercetării a transmis că numărul normelor ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificați) a rămas relativ constant, dar fără să fie prezentate datele exacte:

„Astfel, în anul școlar 2025 – 2026, prin redistribuirea acestor norme didactice de predare salarizate în regim de plată cu ora, în normele cadrelor didactice titulare şi ale celor angajate pe perioadă determinată („suplinitori”), ca urmare a creșterii cu 2 ore/săptămână a timpului dedicat pentru predare-învăţare-evaluare cu elevii la clasă (în timpul de lucru săptămânal de 40 de ore pe săptămână), din datele preliminare comunicate de inspectoratele şcolare, situația se prezintă astfel:

  • Numărul normelor ocupate cu profesori titulari a crescut cu circa 3%;
  • Numărul normelor ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificați) a rămas relativ constant;
  • A scăzut cu circa 17% numărul normelor ocupate cu personal fără studii corespunzătoare postului (suplinitori necalificați), ajungându-se astfel la aproximativ 4.500;
  • Numărul normelor ocupate în regim de plata cu ora a scăzut la jumătate: de la 30.128 la circa 14.500.”

„A crescut, atât numărul profesorilor calificați la care copiii au acces, cât și timpul de interacțiune cu aceștia”

„Aproximativ 98.6% dintre titulari au rămas în aceleași unități școlare, iar acolo unde fragmentarea normei era deja în peste trei unități școlare s-a creat posibilitatea de a nu se fragmenta suplimentar. Așadar, în anul școlar 2025 – 2026, în comparație cu anul școlar 2024 – 2025, a crescut atât numărul profesorilor calificați la care copiii au acces, cât și timpul de interacțiune cu aceștia și a scăzut numărul personalului necalificat.

În general, a crescut ușor numărul de cadre didactice cu un singur contract de muncă, pe perioadă nedeterminată și determinată, reducându-se semnificativ cheltuielile cu contractele la plata cu ora. Altfel spus, impactul pozitiv asupra copiilor și a procesului educațional este deja o realitate, iar preocuparea noastră va continua să se concentreze în perioada următoare asupra profesorilor: vom face eforturi pentru reducerea timpului dedicat activităților birocratic-administrative din timpul total de lucru, odată ce acesta este alocat mai mult pentru activități de predare.

În concluzie, în ciuda unor catastrofe potențiale anunțate/anticipate în spațiul public de diverse persoane, probabil fără timp pentru o documentare suficientă, numărul de titulari nu s-a redus drastic, dimpotrivă, suplinitorii nu au dispărut (suplinitorii calificați au rămas relativ stabili), iar normele la plata cu ora și-au găsit cadre didactice care să le susțină.” 

Sursă foto: colaj Gândul

