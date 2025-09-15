Prima pagină » Știri politice » Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Educației, votată luni în Senat. David anunță că demisioneză dacă moțiunea trece: „Fără nicio discuție”

Alexandru Tudor
15 sept. 2025, 07:45, Știri politice
Senatorii se reunesc luni, de la ora 16.00, pentru a dezbate și vota moțiunea simplă pe care AUR a depus-o împotriva ministrului Educației, Daniel David. Votul va fi unul secret, iar Daniel David a anunțat că este dispus să demisioneze dacă moțiunea va trece.

Fără nicio discuţie, da, pentru că vreau să fie foarte clar sau vreau să punctez două lucruri. Unu, aceste măsuri au fost măsuri ale coaliţiei. Au fost asumate într-un program de guvernare. Eu, dacă eram ministru, sigur, în condiţii de normalitate, dar nici în condiţii de criză, nu ştiu dacă neapărat mergeam exact pe aceste măsuri.

Deci, altfel spus, în condiţiile în care aceste măsuri au venit într-un program de guvernare şi cei care reprezintă acel program de guvernare nu le mai susţin, eu nu am de ce să le susţin şi cred că, repet, în acest moment sunt liniştit. Am făcut ce trebuie pentru ţară, cu pulverizarea sau cu atacul pe care l-am primit la imagine, la ce am construit eu profesional, pentru că salariile şi bursele sunt acoperite”, a spus Daniel David.

Ministrul Educației a mai adăugat că dacă moțiunea va trece,  „eu nu mai am de ce să fiu ministru pentru a susţine un program al unei coaliţii, care văd că – sau care s-ar putea – să nu şi-l mai asume”.

Ce îi reproșează inițiatorii moțiunii lui Daniel David

Moțiunea depusă de AUR este intitulată „În loc de instrucție și excelență, umilință și dresaj” și a fost semnată de 38 de parlamentari de la AUR, POT, PACE și cei neafiliați.

Printre altele, semnatarii îl acuză pe Daniel David că a mințit.

La 5 iunie 2025, într-un interviu la Metropola TV, ministrul a catalogat drept «zvonuri» şi «maiiipulări politice» toate discuţiile privind concedierile, majorarea nomei didactice sau reducerea burselor.

(…) La doar o lună distanţă, însă, ministrul nu numai că a acceptat, dar a şi justificat public măsurile din Legea 141/2025 (Legea Bolojan), spunând că educaţia este un «contribuabil mare la deficit» şi legitimând tăierile. Nu ar fi trebuit să pronunţe, corect, «contributor»?”, se arată în textul moțiunii.

„Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei”

De asemenea, semnatarii susțin că măsurile adoptate de Guvern în domeniul educației reprezintă „cel mai brutal atac asupra educației din ultimii ani”. În textul moțiunii sunt criticate, printre altele, creșterea normei didactice, „comasarea haotică a școlilor” și bugetul alocat Educației.

Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice.

Proiectele ministerului – inclusiv cele din programul «România Educată», deja ridiculizat în societate – au fost implementate fără o etapă reală de consultare cu specialiştii din domeniu, fără o viziune clară asupra nevoilor din teritoriu şi, mai ales, fără o coerenţă între etapele de aplicare”, se mai arată în textul moțiunii.

Textul complet al moțiunii poate fi citit AICI.

FOTO: Mediafax / Alexandru Dobre

