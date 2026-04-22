Prima pagină » Actualitate » Miniştrii PSD au participat la consultările cu sindicatele. Apoi conducerea partidului a votat retragerea lor din guvern

Luiza Dobrescu
O nouă întâlnire între reprezentanții PSD și confederațiile sindicale a avut lpc miercuri, la sediul social democraţilor din parlament.

Din partea Blocului Național Sindical (BNS) au participat președintele Dumitru Costin și Cosmin Andreica, secretar general PUBLISIND.

La discuții au fost prezenți toți miniștrii PSD, în contextul în care aceștia urmează să își depună mandatele.

Reprezentanții PSD au subliniat că își doresc continuarea proiectelor începute în cadrul coaliției, însă într-o nouă formulă politică.

BNS a propus ca procesul de negociere pentru formarea unei noi coaliții să conducă și la elaborarea unui nou program de guvernare.

„Totodată, BNS a propus definirea unor priorități clare în noul program de guvernare:
• energia (electricitate, gaze naturale, sector petrolier);
• agricultura și industria alimentară, inclusiv producția de îngrășăminte;
• industria de apărare – transformarea programului SAFE într-un set de programe industriale transparente, care să genereze investiții, locuri de muncă de calitate și venituri bugetare pentru returnarea împrumutului de 16,8 miliarde euro;
• operaționalizarea schemelor de ajutor de stat aprobate anterior, pentru a facilita accesul mediului privat și crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele disponibilizate recent”, informează Blocul Naţional Sindical.

BNS a făcut şi o serie de propuneri cu privire la  companiile cu capital de stat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”

Anunțul lui Ilie Bolojan în urma consultărilor cu Nicușor Dan: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Recomandarea video

Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
