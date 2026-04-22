O nouă întâlnire între reprezentanții PSD și confederațiile sindicale a avut lpc miercuri, la sediul social democraţilor din parlament.

Din partea Blocului Național Sindical (BNS) au participat președintele Dumitru Costin și Cosmin Andreica, secretar general PUBLISIND.

La discuții au fost prezenți toți miniștrii PSD, în contextul în care aceștia urmează să își depună mandatele.

Reprezentanții PSD au subliniat că își doresc continuarea proiectelor începute în cadrul coaliției, însă într-o nouă formulă politică.

BNS a propus ca procesul de negociere pentru formarea unei noi coaliții să conducă și la elaborarea unui nou program de guvernare.

„Totodată, BNS a propus definirea unor priorități clare în noul program de guvernare:

• energia (electricitate, gaze naturale, sector petrolier);

• agricultura și industria alimentară, inclusiv producția de îngrășăminte;

• industria de apărare – transformarea programului SAFE într-un set de programe industriale transparente, care să genereze investiții, locuri de muncă de calitate și venituri bugetare pentru returnarea împrumutului de 16,8 miliarde euro;

• operaționalizarea schemelor de ajutor de stat aprobate anterior, pentru a facilita accesul mediului privat și crearea de noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele disponibilizate recent”, informează Blocul Naţional Sindical.

BNS a făcut şi o serie de propuneri cu privire la companiile cu capital de stat.

