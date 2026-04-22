Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”

Presa maghiară a vorbit despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. Vă reamintim că, luni, circa 5.000 de membri PSD au votat pentru retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Datele arată că 97,7% au fost de acord cu retragerea sa. Această situație politică a fost analizată de jurnaliștii din Ungaria și au ajuns la o concluzie.

Publicația Világgazdaság a adus în atenție o analiză a faptelor politice din România din ultimele zile, iar jurnaliștii au venit cu o serie de posibile scenarii și ce impact ar putea să aibă asupra piețelor. După ce social-democrații au ales să își retragă sprijinul acordat premierului Ilie Bolojan, miercuri seara sau pe 23 aprilie 2026 (joi) ar urma să aibă loc demisii în masă ale miniștrilor PSD. GÂNDUL a oferit AICI mai multe informații.

Care sunt scenariile

Presa maghiară susține că ar putea exista 2 posibilități. Jurnaliștii relatează că în condițiile în care „se va implementa o guvernare minoritară, impactul asupra piețelor valutare, de obligațiuni și de acțiuni ar putea fi minim, deoarece nu ar exista obstacole semnificative în calea executării bugetului”. Cu alte cuvinte, PNL ar putea guverna în minoritate, dacă nu este depusă o moțiune de cenzură. Însă, ei mai susțin că „spațiul de manevră al guvernului interimar ar fi semnificativ redus în comparație cu un guvern minoritar din România, ceea ce ar pune în pericol distribuirea fondurilor din Mecanismul de Redresare și Reziliență și gestionarea generală a bugetului”.

Jurnaliștii mai spus că posibilitatea unor alegeri anticipate face parte și ea din discurs, dar acest scenariu, fără precedent în istoria României, nu corespunde intereselor strategice nici ale PSD, nici ale PNL, având în vedere sprijinul puternic al AUR în sondajele de opinie. Dacă miniștrii PSD pleacă, dar Parlamentul nu înlocuiește Guvernul, cabinetul minoritar al lui Bolojan își păstrează teoretic puteri depline. În schimb, un guvern interimar este paralizat din punct de vedere juridic.

Presa maghiară analizează perspectivele macroeconomice pentru 2026

În ceea ce privește perspectivele macroeconomice pentru 2026, consensul pieței anticipează în prezent un deficit de 6,4% din PIB. Este de subliniat faptul că, pe baza dinamicii execuției bugetare în trimestrul al patrulea al anului 2025, deficitul ar fi putut fi redus la niveluri de aproximativ 6%. Condiția ar fi fost dacă stabilitatea politică ar fi fost menținută. Bugetul pentru 2026 este deja un document adoptat, astfel încât principalele cadre de cheltuieli sunt practic bătute în cuie. Acest lucru oferă un fel de ancoră de stabilitate. Însă, criza politică face extrem de dificilă implementarea reformelor suplimentare și a veniturilor legate de fondurile UE.

Dacă se implementează o guvernare minoritară, impactul asupra piețelor valutare, de obligațiuni și de acțiuni ar putea fi minim. Motivul? Nu există obstacole semnificative în calea implementării bugetului, spun jurnaliștii maghiari. În schimb, spațiul de manevră al guvernului interimar ar fi semnificativ redus în comparație cu cel al unui guvern minoritar.

Deși piețele valutară și bursieră nu determină direct prețurile în contextul unei crize politice, Banca Centrală a României încearcă să mențină cursul euro-leu stabil sau ușor depreciat.

Concluzia analizei

„Per total, România a ajuns la o răscruce, unde linia de demarcație dintre jocurile politice și sustenabilitatea fiscală ar putea fi determinată de procesele de fond din următoarele ore.

Dacă conflictul se rezolvă și PSD revine în sfârșit în coaliție, piețele ar putea percepe acest lucru ca pe o tulburare temporară. Opțiunea unei guvernări minoritare ar putea oferi, de asemenea, o stabilitate relativă în comparație cu o guvernare interimară”, concluzionează presa maghiară.

Autorul recomandă:

