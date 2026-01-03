Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării împrumută cu bani ziariştii. Radu Miruţă: „Ne cunoaștem de mult timp”/Ioana Constantin:”Îl cunosc de foarte mulți ani”

Ministrul Apărării împrumută cu bani ziariştii. Radu Miruţă: „Ne cunoaștem de mult timp”/Ioana Constantin:”Îl cunosc de foarte mulți ani”

03 ian. 2026, 13:08, Actualitate
Ministrul Apărării împrumută cu bani ziariştii. Radu Miruţă:

Radu Miruță figurează în declaraţia de avere cu nişte mii de euro pe care i-ar fi acordat ca împrumut jurnalistei Ioana Constantin. Aceasta declară că a returnat banii, însă Miruţă tot i-a consemnat.

Realizatoarea emisiunii „Politica Zilei”, de la B1TV a declarat celor de la oficiuldestiri.ro că se cunoaşte de foarte mult timp cu actualul ministru al Apărării, radu Miruţă, şi de aceea a apelat la ajutorul său.

Atât liderul USR cât și jurnalista neagă că împrumutul acordat ar avea vreo legătură cu desele apariții la postul de televiziune, înainte ca Radu Miruță să devină ministru .

Potrivit declaraţiilor de avere, completate de Miruţă în 2023, 2024şi 2025, jurnalista a primit de la ministrul Apărării bani cu împrumut: 8.500 de euro, 5.500 de euro şi 3.000 de euro. Banii au fost acordaţi în nume personal, mai scrie Miruţă în declaraţie.

„Îl cunosc de foarte mulți ani pe Radu Miruță. Nu are nicio legătură cu emisiunile, cred că este de altfel  de acum mai mult timp. A fost în mod personal, pentru o situație personală a mea. Fără nicio legătură cu emisiunile. Și a fost restituit”, a transmis Ioana Constantin celor de la oficiuldestiri.ro.

„Ne cunoaștem de mult timp și, da, i-am acordat un împrumut. Vreo 8.000 de euro. O parte mi l-a restituit. Dar nu are nicio legătură cu emisiunile de la B1TV. Vă dați seama că totul s-a făcut transparent, prin transfer bancar”, a declarat Radu Miruță, pentru Oficiul de Știri.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministrul Apărării spune că ajutorul de 50 de milioane de euro pentru Ucraina este în interesul securității naționale a României

Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”

Recomandarea video

Mediafax
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
Digi24
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Cancan.ro
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Prosport.ro
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a meritat sau nu”
Mediafax
Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale
Click
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
Digi24
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
Cancan.ro
Laura Cosoi, ÎNSĂRCINATĂ pentru a 5-a oară! A făcut anunțul de ziua ei de naștere
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Slash, chitaristul legendar al trupei Guns N’ Roses, de la heroină la Grammy
FLASH NEWS Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
14:43
Cine va prelua conducerea Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro. Opoziția rămâne tăcută în fața atacului Statelor Unite
EDITORIAL “Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
14:33
“Operațiunea din Venezuela” aruncă definitiv în aer Ordinea Mondială. Asistăm la un “concert al marilor puteri” și o revenire la sfere de influență
PORTRET Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
13:55
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro, capturată de forțele americane
CULTURĂ Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
13:54
Nea Miron de la Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Are 73 de ani și de o jumătate de veac lucrează în lemn ca meșter popular
MILITAR Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
13:54
Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Nicolas Maduro în Caracas
FLASH NEWS Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei
13:53
Ce acuzații îi aduc Statele Unite lui Nicolas Maduro. Trump oferise o recompensă de 50 milioane de dolari pentru arestarea liderului Venezuelei

Cele mai noi