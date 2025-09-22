Prima pagină » Actualitate » Ionuț Moșteanu, explicații despre ședința CSAT, după intrarea dronei rusești în spațiul aerian al României: „E doar o clarificare operațională”

Ionuț Moșteanu, explicații despre ședința CSAT, după intrarea dronei rusești în spațiul aerian al României: „E doar o clarificare operațională”

Ruxandra Radulescu
22 sept. 2025, 21:54, Actualitate
Ionuț Moșteanu, explicații despre ședința CSAT, după intrarea dronei rusești în spațiul aerian al României:

Ministrul Apărării Sorin Moșteanu a explicat la Antena 3 ce anume se va discuta CSAT referitor la doborârea dronelor străine care ajung în spațiul României. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință CSAT pentru ziua de joi, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comentat conținutul ordinii de zi a următoarei ședințe a CSAT. În ceea ce privește dronele și persoanele care pot lua măsuri împotriva dronelor, Moșteanu a spus că este doar o clarificare operațională.

„E doar o clarificare operațională. Mai avem nevoie de luat un singur aviz referitor la Legea Apărării”, a explicat Ionuț Moșteanu la Antena 3 CNN. Oficialul a mai precizat că trebuie să fie luat încă un aviz pentru modificarea legii Apărării.

Temele de discuție în cadrul ședinței CSAT, convocate de Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a CSAT în ziua de joi, 25 septembrie 2025, principala temă aflată pe ordinea de zi urmând a fi neutralizarea dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României.

„Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național.
În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, se arată în comunicatul de presă.

