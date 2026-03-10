Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1475. Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Ce a anunțat Zelenski

10 mart. 2026, 09:27, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1475. Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu / Foto Mediafax

Războiul din Ucraina a intrat marți, 10 martie 2026, în a 1.475-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Ucraina se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a primit 11 solicitări din partea unor țări din regiune privind asistență pentru contracararea atacurilor cu drone lansate de iran.

„Există un interes clar pentru experiența Ucrainei în protejarea vieților, a interceptoarelor relevante, a sistemelor de război electronic și a instruirii. Ucraina este pregătită să răspundă pozitiv solicitărilor celor care ne ajută să protejăm viețile ucrainenilor și independența Ucrainei”, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

El a mai spus că Ucraina va oferi asistența solicitată. Drone de fabricație iraniană au fost folosite și de ruși în războiul din Ucraina.

Trump vrea să ridice sancțiunile împotriva Rusiei

În același timp, în conferința de presă pe tema războiului din Iran, Donald Trump a spus că SUA va ridica anumite sancțiuni împotriva anumitor țări, pentru a reduce prețurile la țiței, în creștere din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Reuters și The New York Times susțin că este vorba de ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

„De asemenea, luăm în considerare și renunțarea la anumite sancțiuni petroliere pentru a reduce prețurile. Așadar, avem sancțiuni în unele țări și le vom ridica până când situația se va rezolva. Poate nu va trebui să le punem înapoi, cât timp va fi pace”, a spus Trump.

Trump a părut să sugereze că ar putea ridica sancțiunile petroliere împotriva Rusiei, comentează The New York Times. Și agenția Reuters interpretează la fel declarația președintelui SUA, care a evitat să numească țara căreia i se va ridica sancțiunile: „Trump ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și alte măsuri pentru a scădea prețurile petrolului”.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

