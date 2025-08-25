Prima pagină » Actualitate » Ministrul Cseke Attila promite continuarea Programului „Anghel Saligny” până în 2028

25 aug. 2025, 10:32, Actualitate
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, în Bihor, că se lucrează la memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe următorii trei ani.

„Pe «Saligny», pregătim memorandumul pentru continuarea acestui program pe 2026, 2027, 2028, astfel încât să avem o perspectivă și o siguranță a continuării acestui program. Vom propune ca în 2026, 2027, 2028 să ajungem să putem să comunicăm fiecărui executant de lucrări, deci fiecărui antreprenor și fiecărei primării, pe fiecare obiectiv de investiții finanțat din «Anghel Saligny», valoarea ce va fi alocată pentru anul respectiv astfel încât să existe o predictibilitate și continuitate a finanțării”, a declarat ministrul Cseke.

Se așteaptă „resurse financiare în plus”

În ce privește 2025, acesta a precizat că se așteaptă soluțiile financiare de la alte ministere astfel încât să se poată extinde finanțarea Programului „Saligny” nu numai la proiectele care sunt în stadiu de execuție foarte avansat, care merg mai departe, ci și la celelalte proiecte.

„În momentul în care avem resurse financiare în plus, vom putea să continuăm toate proiectele și în 2025”, a precizat ministrul.

Attila a arătat că în ultima săptămână s-au făcut plăți de două miliarde de lei pe investiții din PNRR și pe Programul „Anghel Saligny”.

„Pe PNRR, pe partea de împrumut, am decontat toate facturile până în 20 iunie. Iar pe partea de grant, până la sfârșitul lunii iulie, deci suntem la zi cu plățile”, a menționat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, pe „Anghel Saligny”, conform criteriilor de prioritizare cunoscute din februarie, s-au decontat peste 600 de milioane de lei, urmând ca, în a doua parte a lunii viitoare, să se deconteze în continuare.

