Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”

Șoferii ar putea să rămână fără permisul de conducere, în condițiile în care nu își vor plăti amenzile. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut o serie de precizări legate de acest aspect, în direct la Antena 3 CNN, luni seara, 11 august 2025.

În emisiunea de la Antena 3 CNN, ministrul a afirmat că ar putea exista varianta ca dreptul de a circula pe drumurile publice să fie suspendat, dacă șoferul nu își plătește amenzile. A menționat că „proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90%. Însă, susține ministrul, „în România este sub 40%”.

„Noi nu dorim să luam permisul nimănui și sper să găsim o soluție juridică, un text care poate fi pus în aplicare. (…) Proporția de conformare la plata amenzilor este de peste 90% în UE. În România acest procent este sub 40%. 38-39% dintre cei care sunt amendați pentru nerespectarea regulilor de circulație își plătesc amenda de circulație. Este o diferență enormă până la 90%”, a precizat Cseke Attila, în direct.

Cseke Attila: „Trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată”

Ministurl Dezvoltării a explicat că se dorește dezvoltarea unui mecanism pentru a-i face pe cetățeni să își plătească amenzile de circulație.

„Nu vor fi sanctionați cei care respectă legea, e vorba de marea parte a cetățenilor care nu își plătesc amenzile de circulație. Nici măcar nu vor suferi cei care astăzi respectă legea, dar au încălcat o regulă de circulaţie. Nimeni nu este perfect, dar îşi plătesc amenda. Nu despre ei este vorba. E vorba despre cea mai mare a parte a cetăţenilor care, astăzi, nu-şi plătesc aceste amenzi de circulaţie. Şi trebuie să ai o măsură de constrângere”,

(…) În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Deci eu trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată. Sigur, este un model pe care l-am luat din alte țări și aceasta este propunerea noastră, ca atunci când, timp de 90 de zile de la amenda propriu-zisă nu s-a plătit, să se suspende permisul de conducere”, a mai spus Cseke Attila.

Sursă video: Antena 3 CNN