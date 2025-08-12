Prima pagină » Știri politice » Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”

Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”

12 aug. 2025, 10:29, Știri politice
Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile. Cseke Attila: „Trebuie să creez niște mecanisme prin care amenda să fie încasată”

Șoferii ar putea rămâne fără permis, dacă nu-și plătesc amenzile, arată o nouă variantă luată în calcul de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. „Trebuie să creez niște mecanisme prin care această amendă să fie încasată”, a susținut ministrul, seara trecută, în direct la TV.

Șoferii ar putea să rămână fără permisul de conducere, în condițiile în care nu își vor plăti amenzile. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut o serie de precizări legate de acest aspect, în direct la Antena 3 CNN, luni seara, 11 august 2025.

În emisiunea de la Antena 3 CNN, ministrul a afirmat că ar putea exista varianta ca dreptul de a circula pe drumurile publice să fie suspendat, dacă șoferul nu își plătește amenzile. A menționat că „proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90%. Însă, susține ministrul, „în România este sub 40%”.

„Noi nu dorim să luam permisul nimănui și sper să găsim o soluție juridică, un text care poate fi pus în aplicare. (…) Proporția de conformare la plata amenzilor este de peste 90% în UE. În România acest procent este sub 40%. 38-39% dintre cei care sunt amendați pentru nerespectarea regulilor de circulație își plătesc amenda de circulație. Este o diferență enormă până la 90%”, a precizat Cseke Attila, în direct.

Cseke Attila: „Trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată”

Ministurl Dezvoltării a explicat că se dorește dezvoltarea unui mecanism pentru a-i face pe cetățeni să își plătească amenzile de circulație.

„Nu vor fi sanctionați cei care respectă legea, e vorba de marea parte a cetățenilor care nu își plătesc amenzile de circulație. Nici măcar nu vor suferi cei care astăzi respectă legea, dar au încălcat o regulă de circulaţie. Nimeni nu este perfect, dar îşi plătesc amenda. Nu despre ei este vorba. E vorba despre cea mai mare a parte a cetăţenilor care, astăzi, nu-şi plătesc aceste amenzi de circulaţie. Şi trebuie să ai o măsură de constrângere”,

(…) În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Deci eu trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată. Sigur, este un model pe care l-am luat din alte țări și aceasta este propunerea noastră, ca atunci când, timp de 90 de zile de la amenda propriu-zisă nu s-a plătit, să se suspende permisul de conducere”, a mai spus Cseke Attila.

Autorul recomandă:

Listele rușinii! Guvernul Bolojan va publica DATORIILE cetățenilor. „Nu va mai fi secret fiscal”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, consideră că ar fi EFICIENT ca datoriile persoanelor fizice să nu mai fie secret fiscal. „Cred că unii vor plăti”

Sursă video: Antena 3 CNN

Citește și

EXCLUSIV Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
10:38
Liderii UE, inclusiv România, salută planul lui TRUMP pentru pace în Ucraina. Oana Țoiu, pentru Gândul: „Susținem încetarea focului pe durata negocierilor”
POLITICĂ Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!”
09:55
Președintele CJ Maramureș este șocat că instituțiile publice sunt păzite și după închidere: „Pază non-stop la uşi închise? Gata cu risipa!”
POLITICĂ Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”
08:09
Ministrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”
POLITICĂ USR nu dă înapoi în războiul cu PSD. Diana Buzoianu insistă că nu au greșit la moartea lui Iliescu: „Este un drept, să ni-l repectăm unii altora”
07:37
USR nu dă înapoi în războiul cu PSD. Diana Buzoianu insistă că nu au greșit la moartea lui Iliescu: „Este un drept, să ni-l repectăm unii altora”
POLITICĂ Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan, este și el în vacanță”
21:03
Sorina Matei îl prezintă pe Klaus Iohannis într-o postură INEDITĂ, aflat în vacanță: „Urmașul său, Nicușor Dan, este și el în vacanță”
VIDEO Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA, vineri”
20:33
Donald Trump pare să nu știe unde se află Alaska: „Mă duc în RUSIA, vineri”
Mediafax
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: Se va lansa cu 200 de milioane de lei
Click
Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Este oficial! Când începe școala în 2025! Data exactă
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Permisul suspendat 2 ani, dacă nu achiți amenda de circulație!
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Reguli noi pentru gunoi. Schimbare în toată România. Ministrul Mediului: Trebuie să avem un sistem foarte clar de gestionare
Evz.ro
Vreme de vară în septembrie. Urmează săptămâni cu temperaturi anormale
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Danciu rupe lanțul tăcerii și îl desființează public pe Dorobanțu: "Tot timpul te duceai și vorbeai". Andreea Mantea, surprinsă de cele auzite: "Stați că nu am înțeles". Cum a fost demascat concurentul din Casa Iubirii de colegul său
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Un astronom celebru avertizează că obiectul interstelar care se îndreaptă spre Pământ „ar putea veni să ne salveze sau să ne distrugă”
ACTUALITATE Le Monde: „DRACULA” lui Radu Jude, comedie grotească despre inteligența artificială
10:53
Le Monde: „DRACULA” lui Radu Jude, comedie grotească despre inteligența artificială
VIDEO Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
10:48
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Am văzut familii distruse pentru că și-au finanțat un stil de viață fără să mai poată economisi”
ACTUALITATE Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
10:30
Marian Munteanu: „Relația României cu Rep. Moldova face parte dintr-o poziționare europeană în legătură cu UCRAINA”
EMISIUNI Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
10:30
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Social media a devenit o oglindă greșită despre ce ar trebui să însemne succesul”
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
10:20
COPACUL „toxic” de evitat în grădină. Poate contamina grav plantele din curte și afectează structura caselor din apropiere
ACTUALITATE TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier
10:13
TRAGEDIE în Austria: Copil român de 8 ani, mort într-un grav accident rutier