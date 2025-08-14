Cseke Attila anunță că REALOCĂRILE bugetare sunt esențiale pentru continuarea proiectelor „Anghel Saligny”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că doar 35% dintre proiectele din programul Anghel Saligny au finanțare asigurată până la sfârșitul anului, restul depinzând de realocări de fonduri de la alte ministere.

În cadrul briefingului de la finalul ședinței de Guvern de joi, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, a declarat că bugetul disponibil până la sfârșitul acestui an pentru programul „Anghel Saligny” este de 3,6 milioane de lei, fiind insuficient pentru acoperirea tuturor proiectelor. Proiectele finanțate până acum au fost selectate pe baza unor criterii de prioritizare și includ lucrări cu progres semnificativ: peste 40% la rețele de apă și canalizare, peste 40% la alimentarea cu gaze și peste 80% la infrastructura rutieră.

„Soluția pentru finanțarea celorlalte 65% de proiecte este simplă: realocarea de fonduri din bugetele altor ministere, în urma unei analize. Așteptăm această realocare, iar în momentul în care ea se face, putem merge mai departe cu mult mai multe proiecte”, a afirmat Cseke Attila.

