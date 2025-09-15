Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”

Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat.

András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv din spatele comasării Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Ministrul a explicat că la baza acestei fuziuni a fost o situație juridică ce viza managementul instituției.

„A avut loc o comasare, relativ recentă, a Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Eu am spus și atunci că nu era indicat, lucrurile s-au produs, după care s-a desfăcut, s-au reașezat lucrurile la locul lor.

Ipoteza comasării cu tinerimea română s-a născut dintr-o situație juridică a soluționării de către instanță a unor procese pe un litigiu de atribuire a mandatului managerial, după un litigiu care s-a întins pe diversele etape procesuale pe mai mult de șase ani și jumătate, în situația în care, după alte încercări, tocmai fusese un nou câștigător, echipa Jinga, care a primit un mandat și care era într-o foarte bună perioadă de ascensiune a realizării mandatului câștigat, dobândit și atribuit ca atare”, a precizat András Demeter.

„S-a găsit o soluție mult mai bună și mult mai curată”