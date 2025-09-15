Prima pagină » Actualitate » Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”

Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”

Ruxandra Radulescu
15 sept. 2025, 17:48, Actualitate
Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română:

Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre  comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat. 

András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv din spatele comasării Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Ministrul a explicat că la baza acestei fuziuni a fost o situație juridică ce viza managementul instituției.

„A avut loc o comasare, relativ recentă, a Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Eu am spus și atunci că nu era indicat, lucrurile s-au produs, după care s-a desfăcut, s-au reașezat lucrurile la locul lor.

Ipoteza comasării cu tinerimea română s-a născut dintr-o situație juridică a soluționării de către instanță a unor procese pe un litigiu de atribuire a mandatului managerial, după un litigiu care s-a întins pe diversele etape procesuale pe mai mult de șase ani și jumătate, în situația în care, după alte  încercări, tocmai fusese un nou câștigător, echipa Jinga, care a primit un mandat și care era într-o foarte bună perioadă de ascensiune a realizării mandatului câștigat, dobândit și atribuit ca atare”, a precizat András Demeter.

„S-a găsit o soluție mult mai bună și mult mai curată”

„Și atunci s-a încercat de fapt un tertip organizatoric, care era în fond, un tertip legislativ juridic, pentru a desființa ceva. Era o struțocămilă sortită eșecului, din start, ceea ce ar fi fost ar fi condus și la probleme mari în Opera Națională București, dar și la probleme și mai mari în Tinerimea Română.

Era ipoteză de lucru greșită, eronată, care a murit din fașă, pentru că s-a găsit o soluție mult mai bună și mult mai curată și juridic, și legislativ”, a adăugat ministrul.

Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete