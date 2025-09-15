Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”

Ministrul Culturii, András Demeter, invitatul primei ediții a noului sezon din podcastul „Altceva, cu Adrian Artene”, a vorbit despre comasarea Operei Naționale București cu Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” și motivele pentru care această fuziune nu a funcționat.
András Demeter, ministrul Culturii, a discutat în cadrul podcastului „Altceva, cu Adrian Artene” despre adevăratul motiv din spatele comasării Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Ministrul a explicat că la baza acestei fuziuni a fost o situație juridică ce viza managementul instituției.
„A avut loc o comasare, relativ recentă, a Operei Naționale cu Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Eu am spus și atunci că nu era indicat, lucrurile s-au produs, după care s-a desfăcut, s-au reașezat lucrurile la locul lor.
Ipoteza comasării cu tinerimea română s-a născut dintr-o situație juridică a soluționării de către instanță a unor procese pe un litigiu de atribuire a mandatului managerial, după un litigiu care s-a întins pe diversele etape procesuale pe mai mult de șase ani și jumătate, în situația în care, după alte încercări, tocmai fusese un nou câștigător, echipa Jinga, care a primit un mandat și care era într-o foarte bună perioadă de ascensiune a realizării mandatului câștigat, dobândit și atribuit ca atare”, a precizat András Demeter.
„Și atunci s-a încercat de fapt un tertip organizatoric, care era în fond, un tertip legislativ juridic, pentru a desființa ceva. Era o struțocămilă sortită eșecului, din start, ceea ce ar fi fost ar fi condus și la probleme mari în Opera Națională București, dar și la probleme și mai mari în Tinerimea Română.
Era ipoteză de lucru greșită, eronată, care a murit din fașă, pentru că s-a găsit o soluție mult mai bună și mult mai curată și juridic, și legislativ”, a adăugat ministrul.