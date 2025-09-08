Ministrul Daniel David stă „ASCUNS” de teama protestatarilor, în prima zi de școală. De ce nu a fost la nicio festivitate de deschidere

Ministrul Educației Daniel David a declarat că nu s-a prezentat la nicio școală pentru deschiderea anului școlar, întrucât „ar fi amplificat festivismul”.

„Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități care s-ar fi desfășurat în mod obișnuit, odată cu prezența ministrului s-ar fi transformat în festivități”, a spus Daniel David la Digi24.

Motivul invocat de oficial a fost că nu a dorit să alimenteze situația actuală „în condițiile în care anul școlar începe totul sub auspicii de austeritate și criză”.

Declarația ministrului Educației vine în contextul în care în multe școli festivitățile au fost boicotate de cadrele didactice, nemulțumite de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

