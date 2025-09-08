Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Profesorii, în stradă. Președintele îi cheamă la Cotroceni, după o vară de proteste

Luiza Dobrescu
08 sept. 2025, 10:00, Actualitate
Nicușor Dan și-a dus copilul la școală, în prima zi. Profesorii, în stradă. Președintele îi cheamă la Cotroceni, după o vară de proteste
Actualizări
10:45

Expert educație, pentru Gândul: Măsurile lui Bolojan sunt abrupte

Măsurile de austeritate declanșate de pachetul 1 al Guvernului Bolojan sunt abrupte și forțează limitele de funcționare ale sistemului de educație – vom vedea, fără dubiu, scăderi ale calității educației pentru mulți elevi, declară pentru Gândul, Daniela Vișoianu, expert în educație.

Aceasta explică efectele pe care le au aceste măsuri în sistemul de educație.

„În situații punctuale, decidenții consideră că vor exista și efecte pozitive: prin creșterea normei didactice de predare mai mulți elevi vor avea acces la profesori calificați, titulari ai școlilor în care elevii învață. Practic, un profesor bun de matematică, gradul I didactic, peste 25 de ani vechime, va lucra cu 5 clase de elevi, în loc de patru, ca până acum. În fapt, este foarte posibil ca elevii din cele 4 clase de până acum să resimtă volumul mai mare de muncă al profesorului printr-o scădere globală a atenției și calității.

Similar, creșterea numărului de elevi din clase poate scădea impactul lipsei de infrastructură nouă în mediile urbane aglomerate, însă vine la pachet tot cu mai puțină atenție pentru fiecare elev dintr-o clasă și mai aglomerată”.

10:20

Profesor: „Pentru câțiva lei, aceste măsuri duc învățământul cu foarte mulți ani în urmă”

Un profesor din mediul rural acuză că măsurile luate de Bolojan, „pentru a economisi câțiva lei”, duc învățământul înapoi.

„Protestăm împotriva tuturor măsurilor aberante pe care le-a luat guvernul actual, conducerea actuală. Vreau atât doar, să se audă că noi nu cerem măriri salariale, de data aceasta. Sunt măsuri care afectează în primul și în primul rând elevii și bunul mers al școlilor în România. Și așa erau probleme destule. Aceste măsuri, pentru o economie minimă de câțiva lei, duc învățământul românesc cu foarte, foarte mulți ani în urmă”, spune Mihai Baltag, profesor de engleză în județul Iași.

09:58

Profesorii se adună la ușa lui BOLOJAN

Profesorii au început să se strângă în Piața Victoriei. Numărul acestora depășește 200, în acest moment. Sunt veniți din mai multe județe ale țării: Mehedinți, Bacău, Suceava, Iași, Galați, Constanța.

08:36

Nicușor are nostalgia catedrei

Nicușor Dan s-a declarat emoționant, ca de fiecare dată. Acesta a mai spus că are nostalgia perioadei în care preda la catedră.

Președintele a fost însoțit de copilul cel mic, Antim, care a spus că și el este emoționat, mai ales că este în grupa mare, la grădiniță.

Nicușor Dan a mai spus că era nevoie de această acțiune de protest a cadrelor didactice și că s-a început cu reforma în educațuie pentru că trebuia să fie gata până la 8 septembrie.

Acesta a mai spus că trebuie să vedem „cum se așează lucrurile” și dacă sunt lucruri care pot fi remediate, vor fi remediate.

08:29

Nicușor Dan nu participă la festivitățile de deschidere

Nicușor Dan a părăsit la scurt timp incinta școlii, fără să participe la festivitățile de deschidere, pe motiv că nu vrea să perturbe activitatea unității.

„Există această tensiune, sunt niște revendicări ale profesorilor și n-am vrut să sfidez”, a mai spus Nicușor Dan, care a ales ca în prima zi de școală să fie doar părinte.

08:23

Președintele promite că va discuta toate nemulțumirile profesorilor

Președintele Nicușor Dan a părăsit la scurt timp unitatea școlară, însoțit de parteneră și de copilul cel mic.

A declarat că va discuta toate problemele profesorilor, în cadrul întâlnirii programate la Cotroceni, în cursul zilei de luni.

08:08

Nicușor Dan a chemat profesorii la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a declarat că există această tensiune în societate și că nu  a reacționat până acum pentru că a lăsat lucrurile la latitudinea Guvernului. Astăzi, luni-8 septembrie, se va întâlni la Cotroceni cu reprezentanții acestora.

08:02

La prima oră, Nicușor Dan și-a adus fetița la școală

Însoțit de SPP-iști, Nicușor Dan și-a adus fetița la școală, în prima zi din noul an educațional.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizează luni, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, anunţă sindicatele.

Sunt așteptate la protest peste 30.000 de cadre didactice din toată țara. Neemulțumirile sunt generate de prevederile din educație incluse în   Legea Bolojan. Asociaţia Vâlceană a Elevilor (AVE) se solidarizează cu profesorii, susţinând sindicaliștii din educaţie în demersurile lor.

Programul acţiunii de protest de luni se va desfășura după următorul program.

  • 10.00 – 11.00 – Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei
  • 11.00 – 12.00 – Pichetarea Guvernului României
  • 12.00 – 13.30 –  Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni
  • 13.30 – 14.30 – Pichetarea Palatului Cotroceni
  • 14.30 – 16.00 – Defluirea participanţilor

Sindicaliștii cer politicienilor să nu li se alăture în acest demers, ca să nu fie „instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, însă cer părinților și elevilor să le susțină demersul.

Președintele Nicușor Dan este unul dintre părinții care luni își va duce copilul la școală. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla chiar până în clasă sau va fi întâmpinat  în stradă de cadrele didactice.

