10:45

Măsurile de austeritate declanșate de pachetul 1 al Guvernului Bolojan sunt abrupte și forțează limitele de funcționare ale sistemului de educație – vom vedea, fără dubiu, scăderi ale calității educației pentru mulți elevi, declară pentru Gândul, Daniela Vișoianu, expert în educație.

Aceasta explică efectele pe care le au aceste măsuri în sistemul de educație.

„În situații punctuale, decidenții consideră că vor exista și efecte pozitive: prin creșterea normei didactice de predare mai mulți elevi vor avea acces la profesori calificați, titulari ai școlilor în care elevii învață. Practic, un profesor bun de matematică, gradul I didactic, peste 25 de ani vechime, va lucra cu 5 clase de elevi, în loc de patru, ca până acum. În fapt, este foarte posibil ca elevii din cele 4 clase de până acum să resimtă volumul mai mare de muncă al profesorului printr-o scădere globală a atenției și calității.

Similar, creșterea numărului de elevi din clase poate scădea impactul lipsei de infrastructură nouă în mediile urbane aglomerate, însă vine la pachet tot cu mai puțină atenție pentru fiecare elev dintr-o clasă și mai aglomerată”.