Oana Țoiu spune că Nicușor Dan a „primit cu bucurie” invitația la Consiliul pentru Pace, pe care a refuzat-o

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, la Antena 3, că președintele Nicușor Dan a fost încântat de invitația lui Trump cu privire la apartenența României la Consiliul pentru Pace.

Oana Țoiu a vorbit despre reacția președintelui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump adresată României de a face parte din Consiliul pentru Pace. Liderul de la Cotroceni a refuzat propunerea președintelui Statelor Unite, însă, potrivit Oanei Țoiu, Nicușor „a primit cu bucurie invitația”

„”Invitația pe care Nicusor a primit-o de la Trump de a se alătură board-ului pentru pace este una care a fost primită cu bucurie. Sunt două componente în ceea ce privește pașii viitori, o parte ține de boardul pentru pace în Fâșia Gaza, în conflictul dintre Israel și Palestina. Aici, România este una dintre țările implicate, inclusiv ca ajutor comunitar, suntem una din puținele tari din lume care avem un istoric de relații diplomatice cu ambele țări. Vom continua să ne implicăm în continuare cu SUA. Ceea ce a rămas sub analiza la nivelul mai multor state este o componentă juridica mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA. E improbabil ca mai multe țări din lume să poată finanța și acționa în două misiuni cu structuri similare care ar acționa în paralel.”, a afirmat Oana Țoiu.

FOTO: Mediafax

