Cătălin Predoiu, lăudat de Banca Centrală Europeană după scandalul cu bancnote false din recuzita de film

19 ian. 2026, 13:16, Actualitate
Banca Centrală Europeană (BCE) i-a scris ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, după captura bancnotelor false din Portul Constanța. Operațiunea a generat o cascadă de ironii în mediul online după ce s-a descoperit că banii erau, în realitate, recuzită de film.

Cum răspunde MAI la mesajul Băncii Centrale Europene: „S-a râs, dar rezultatele au fost apreciate”

„S-a râs, dar rezultatele au fost apreciate!😊🙏

În spațiul public au fost discuții în note ironice și amuzante privind acțiunea prin care Poliția Română a indisponibilizat în portul Constanța, anul trecut, aproape 5 milioane de bancnote prop copy, care imitau bancnotele euro.

Rezultatele vorbesc întotdeauna cel mai clar.

Banca Centrală Europeană reafirmă importanța acțiunii colegilor noștri polițiști de la combaterea criminalității în cadrul operațiunii „Decoy 3”.

Mulțumim și noi colegilor din Poliția Română și, pentru a sublinia importanța activității lor, cităm din scrisoarea de mulțumire a Băncii Centrale Europene: „dacă doar și un număr mic din bancnotele contrafăcute ar fi fost introduse în circulație pagubele ar fi fost semnificative”, se scrie în postarea MAI.

Aproape 1 miliard de euro în 5 milioane de bancnote false, confiscate în octombrie 2025

O operațiune de amploare, derulată în octombrie 2025 de Poliția Română, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română și Europol, a vizat una dintre cele mai mari capturi de bancnote contrafăcute din ultimii ani – aproape un miliard de euro în cupiuri de 50, 100, 200 și 500 de euro.

Foto: Poliția Română

Peste 4,8 milioane de bancnote false, însumând 960 de milioane de euro, au fost descoperite la data de 10 octombrie 2025, în Portul Constanța Sud, în urma unui control realizat de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, în colaborare cu Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud și Biroul Vamal de Frontieră Otopeni.

  • Bancnotele erau împărțite în 160 de colete, codificate la nivel european ca falsuri de tip „altered design”.
  • Dintre acestea, 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote de 500 de euro, fără serie, în valoare de 600 de milioane de euro.
  • Alte 20 de cutii aveau 600.000 de bancnote de 200 de euro, în valoare de 120 de milioane de euro.
  • 60 de cutii conțineau 1.800.000 de bancnote de 100 de euro, însumând 180 de milioane de euro.
  • Alte 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote de 50 de euro, în valoare de 60 de milioane de euro.

Toate cele 4,8 milioane de bancnote au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Operațiunea, derulată sub egida EMPACT, face parte din acțiunea internațională DECOY III, coordonată de Europol, și are ca scop identificarea coletelor suspecte cu bancnote contrafăcute care pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din țări precum China și Turcia.

Ulterior, Poliția Română a fost ironizată pe rețelele de sociale, după ce s-ar fi aflat că bancnotele ar fi fost, în realitate, recuzită de film.

