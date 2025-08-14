Prima pagină » Actualitate » Ministrul Dezvoltării: „52 de miliarde de lei sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny”

Ministrul Dezvoltării: „52 de miliarde de lei sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny”

Ruxandra Radulescu
14 aug. 2025, 14:56, Actualitate
Ministrul Dezvoltării:

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat la finalul ședinței de guvern, că programul Anghel Saligny are 66 de miliarde de lei pentru investiții, din care 52 de miliarde sunt deja contractate.

„Sunt două măsuri despre care vreau să vă informez și am informat și autoritățile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru Borojan astăzi, cu Asociația Comunelor, și anume cele legate de investițiile la programul Anghel Saligny și Compania Națională de Investiții. La Anghel Saligny, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei, sunt aprobate 5.758 de obiective de investiții, din care sunt contractate 4.375, în valoare de 52 de miliarde de lei.

Astăzi vorbim de 52 de miliarde de lei care sunt contractate pe bugetul de stat pentru Anghel Saligny. Și 14 miliarde de lei reprezintă 1.383 de investiții care nu sunt încă contractate. Anul acesta, până la sfârșitul anului, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, exact pentru a putea asigura finanțarea în principiul apriliei, dar pe investițiile de PPRR.

Anul viitor, respectiv în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă și completă tuturor unităților administrativ-teritoriale care au investiții pe Anghel Saligny, ceea ce va însemna următorul lucru”, a precizat Attila.

În 2026–2028, fiecare unitate administrativ-teritorială va ști exact fondurile alocate și termenele de finalizare pentru investiții, asigurând predictibilitate pentru primării și antreprenori, spune Ministrul.

„În 2026 sunt 2 milioane de lei, în 2027 încă 3 milioane, și se finalizează lucrarea. V-am dat un exemplu. De asemenea, în 2026 se va deschide posibilitatea de încheiere de contracte de finanțare, dar cu condiția ca execuția lucrărilor să înceapă în 2027. Putem prioritiza aceste investiții PNRR. În ceea ce privește investițiile pe Compania Națională de Investiții, la fel”, precizează Attila.

Foto: Mediafax

