S-a publicat calendarul oficial pentru Titularizare 2026. Când se depun dosarele și care este data probei scrise

Bianca Dogaru
Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru ocuparea posturilor didactice în anul școlar 2026-2027. Proba scrisă este programată pentru data de 21 iulie. Candidații, inclusiv absolvenții din promoția curentă, au la dispoziție intervalul 6-18 mai pentru a-și înregistra dosarele la inspectoratele școlare.

Etapele înscrierii și validarea dosarelor în sistem hibrid

Procesul de înscriere pentru concursul național de titularizare începe oficial pe 6 mai 2026. Candidații care aleg să depună documentele fizic au termen până pe 18 mai, în timp ce pentru sistemul exclusiv online perioada este mai scurtă și se încheie pe 11 mai. O noutate importantă vizează absolvenții promoției 2026, care pot depune dosarul în acest interval și își pot valida înscrierea cel târziu în dimineața probei scrise.

După depunere, comisiile județene verifică dosarele, iar candidații trebuie să se prezinte personal pentru validarea semnăturii pe fișele de înscriere. Inspectoratele școlare au obligația să publice lista finală a candidaților admiși și graficul pentru probele practice sau inspecțiile la clasă până la data de 29 mai. Această etapă preliminară este esențială, deoarece neprezentarea la validare pentru absolvenții anilor anteriori duce automat la anularfea înscrierii.

Calendarul probelor practice și proba scrisă

Inspecțiile speciale la clasă și probele practice se desfășoară pe parcursul lunii iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 3 iulie. Candidații au dreptul să solicite corectarea oricăror date eronate din fișele de înscriere până la finalul lunii iunie.

Proba scrisă are loc pe 21 iulie 2026. Primele rezultate vor fi comunicate pe 28 iulie. Urmează două zile pentru depunerea contestațiilor și notele finale vor fi publicate pe 4 august.

Repartizarea pe posturi și emiterea deciziilor de angajare

Ședințele de repartizare sunt programate imediat după afișarea rezultatelor finale, în zilele de 5 și 6 august. Prioritate au candidații care au obținut note de titularizare, urmați de cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului și alte categorii prevăzute de metodologie. Lista posturilor libere va fi reactualizată pe 7 august pentru a permite ocuparea lor în etapele ulterioare.

Citește și

RAPORT România, dată exemplu negativ într-un raport prezentat în Consiliul Europei. Țara noastră, acuzată de tratament inuman aplicat pacienților din spitale
13:45
România, dată exemplu negativ într-un raport prezentat în Consiliul Europei. Țara noastră, acuzată de tratament inuman aplicat pacienților din spitale
SANCȚIUNI Tânăr din Galați, arestat la domiciliu după ce și-a transformat apartamentul în ”laborator chimic”. Ce au găsit polițiștii în locuința sa
13:45
Tânăr din Galați, arestat la domiciliu după ce și-a transformat apartamentul în ”laborator chimic”. Ce au găsit polițiștii în locuința sa
ULTIMA ORĂ Hackerii ruşi au atacat conturile de e-mail ale Aviaţiei Române. MApN: „Datele vizate au fost unele neclasificate”
13:42
Hackerii ruşi au atacat conturile de e-mail ale Aviaţiei Române. MApN: „Datele vizate au fost unele neclasificate”
FLASH NEWS Planul lui Vlad Voiculescu pentru datoria României către Pfizer. Cum pot deveni cele 600 de milioane de euro medicamente pentru români
13:33
Planul lui Vlad Voiculescu pentru datoria României către Pfizer. Cum pot deveni cele 600 de milioane de euro medicamente pentru români
CONTROVERSĂ Cum își ajută nemții cetățenii. Bonus de criză: 1.000 de euro de la guvern. Și românii din Germania îl pot obține
13:17
Cum își ajută nemții cetățenii. Bonus de criză: 1.000 de euro de la guvern. Și românii din Germania îl pot obține
FLASH NEWS Eurodeputatul liberal Daniel Buda: „Credeți că reforma pensiilor speciale este un succes al Guvernului Bolojan?”
13:12
Eurodeputatul liberal Daniel Buda: „Credeți că reforma pensiilor speciale este un succes al Guvernului Bolojan?”
Mediafax
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Patru cercetări științifice care păreau absurde, dar au dat rezultate absolut remarcabile
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai ai voie să transporți mobilă pe mașină pe traverse? Ce reguli impune Codul Rutier 2026
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un bărbat a creat un mic submarin pentru ca papagalul său poată privi viața de sub apă
FLASH NEWS Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
13:51
Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
EXCLUSIV Scandal între ministrul Muncii și ministrul Finanțelor. Manole îl acuză pe Nazare că blochează biletele de tratament pentru 100.000 de pensionari
13:44
Scandal între ministrul Muncii și ministrul Finanțelor. Manole îl acuză pe Nazare că blochează biletele de tratament pentru 100.000 de pensionari
ACUZAȚII Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
13:30
Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
FLASH NEWS Europa, sub presiune. Aliații se grăbesc să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO, în cazul în care Trump se retrage. Ce măsuri ar fi nevoiți să ia
13:18
Europa, sub presiune. Aliații se grăbesc să elaboreze un plan de rezervă pentru NATO, în cazul în care Trump se retrage. Ce măsuri ar fi nevoiți să ia
LIFESTYLE De ce să adaugi piper negru în cafea. Ce efect are această combinație asupra organismului, de fapt
13:09
De ce să adaugi piper negru în cafea. Ce efect are această combinație asupra organismului, de fapt
SPORT Marcel Răducanu a dat verdictul în cazul lui Mircea Lucescu: „Putea antrena oricând aici. Am plâns ca un copil”
12:59
Marcel Răducanu a dat verdictul în cazul lui Mircea Lucescu: „Putea antrena oricând aici. Am plâns ca un copil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe