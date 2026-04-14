Elevele românce au cucerit Europa la Matematică. Ce performanță uriașă au obținut fetele la Bordeaux și cine a depășit România la nivel mondial

România s-a clasat pe primul loc în Europa și pe locul al doilea în lume la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026, desfășurată în Franța. Elevele din lotul național au adus acasă trei medalii de aur și una de bronz. Echipa României a fost depășită în clasamentul global doar de echipa Chinei.

Succes istoric pentru România în fața a 66 de state

Lotul feminin de matematică al României a scris istorie la Bordeaux, unde a reușit să surclaseze toate celelalte 40 de state europene participante. În clasamentul general, care a inclus țări invitate de pe alte continente, România a ocupat poziția a doua, imediat după China, dar înaintea unor puteri precum Statele Unite, Japonia sau Taiwan. Competiția a reunit 247 de concurente care au avut de rezolvat șase probleme complexe pe parcursul a două zile de concurs.

Elevele românce premiate în cadrul competiției:

Mălina-Carla Pavel , de la Colegiul Național „Alexandru Odobescu” din Pitești – medalie de aur . A obținut cel mai mare scor dintre participantele din țările oficiale;

, Aida Mitroi , Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur (la a patra participare la EGMO);

, Carina Maria Viespescu , Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de aur ;

, Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București – medalie de bronz (la a doua participare la EGMO).

Coordonare de elită și sprijin pentru performanță

Rezultatul de excepție a fost posibil datorită unei pregătiri riguroase coordonate de Societatea de Științe Matematice din România. Echipa a fost condusă de lectorul universitar Andrei Eckstein de la Universitatea Politehnică din Timișoara și de profesoara Anca Băltărigă.

Ministerul Educației a subliniat că această olimpiadă a deschis seria marilor competiții internaționale.

„Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări!”, a transmis Ministerul într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

