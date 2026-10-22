Prima pagină » Actualitate » Ministrul Educației spune de ce modelul japonez nu ar funcționa în România: „În secunda doi, toți părinții o să sară”

Ministrul Educației spune de ce modelul japonez nu ar funcționa în România: „În secunda doi, toți părinții o să sară”

Elena Popescu
Ministrul Educației spune de ce modelul japonez nu ar funcționa în România: „În secunda doi, toți părinții o să sară”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, nu crede că România poate copia pur și simplu sistemele de învățământ din țările cu rezultate foarte bune la testele PISA.

Oficialul a dat exemplul Japoniei, unde elevii participă la curățenia școlilor, și susține că o asemenea măsură ar provoca imediat reacții din partea părinților români.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre schimbările de care are nevoie sistemul românesc de învățământ și despre posibilitatea preluării unor modele educaționale din țări precum Japonia și Estonia, recunoscute pentru performanțele elevilor. Într-un interviu acordat Digi24, oficialul a explicat că rezultatele slabe ale României la testele PISA nu pot fi îmbunătățite doar prin copierea unor metode folosite în alte state.

Potrivit ministrului, educația este influențată inclusiv de mentalitatea părinților, pregătirea profesorilor și particularitățile societății în care funcționează școala.

Sorin Costreie: ”În școlile japoneze nu există femei de serviciu”

Întrebat dacă România ar trebui să preia modelul educațional japonez, ministrul Educației a respins ideea unei implementări identice, argumentând că rezultatele școlare sunt influențate de mai mulți factori.

”Nu, nu, nu. Pentru că… haideți să ne uităm. Ce alte țări au rezultate bune? Japonia. Credeți că dacă luăm modelul japonez și-l implementăm mot-à-mot în România, vom avea rezultate?”, a răspuns Sorin Costreie.

Ministrul a explicat că inclusiv școlile japoneze care funcționează în România beneficiază de anumite condiții, legate atât de cadrele didactice, cât și de resursele familiilor.

”Nu doar metoda japoneză de acolo cred că explică rezultatele bune. Deci, acele școli japoneze cred că au un anumit tip de profesori, de părinți cu anumite resurse”, a precizat acesta.

Costreie a oferit apoi un exemplu concret al diferențelor dintre cele două sisteme: implicarea elevilor în curățenia școlilor.

”Eu nu pot să iau pur și simplu un model care nu este doar educațional, e socio-educațional și să-l implantez în România. În școlile japoneze nu există femei de serviciu. În clipa în care… Gândiți-vă că facem chestia asta în școala noastră. În secunda doi, toți părinții o să sară și o să spună, dar cum, copiii mei să facă curat? Toate-s legate”, a declarat ministrul Educației.

Prin acest exemplu, oficialul a încercat să arate că succesul unui sistem de învățământ depinde și de valorile și obiceiurile societății, nu doar de programa școlară sau metodele de predare.

Elevii români știu formulele, dar nu reușesc să le aplice în viața reală

Sorin Costreie a atras atenția asupra uneia dintre problemele evidențiate de testele PISA: diferența dintre memorarea informațiilor și capacitatea elevilor de a le folosi în situații practice. Ministrul consideră că școala românească pune în continuare un accent prea mare pe acumularea de cunoștințe, fără să dezvolte suficient competențele necesare în viața de zi cu zi.

”Și testele PISA ne arată că copiii noștri știu tabla înmulțirii sau adunării sau ce tablă este nevoie, dar nu știu să o aplice în viața reală. Și atunci apare întrebarea, într-un mod firesc, dar pentru ce facem noi educație? Care-i rolul învățământului, a educației formale?”, a declarat Costreie.

Oficialul a subliniat că îmbunătățirea rezultatelor presupune inclusiv schimbarea modului în care profesorii transmit informațiile și îi ajută pe elevi să le înțeleagă.

”Măsura și cum poți să o faci asta, cum ajungi la mintea copiilor, schimbând sau îmbunătățind și ajutându-i pe colegii noștri profesori. Adică prin cursuri de formare”, a explicat ministrul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 lui Cheloo, pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
09:07
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 lui Cheloo, pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
ECONOMIE Petrișor Peiu distruge mitul competenței Guvernului Bolojan cu cifrele Eurostat
09:03
Petrișor Peiu distruge mitul competenței Guvernului Bolojan cu cifrele Eurostat
EXCLUSIV Toni Neacșu aruncă în aer noul dosar al lui Călin Georgescu. „Se pot face dosare din orice, important e să vedem finalitate măcar la unul dintre ele”
08:30
Toni Neacșu aruncă în aer noul dosar al lui Călin Georgescu. „Se pot face dosare din orice, important e să vedem finalitate măcar la unul dintre ele”
REACȚIE Marius Lulea reacționează după ce un consilier parlamentar l-a acuzat că și-a înscenat scandalul „Cap de porc”
08:25
Marius Lulea reacționează după ce un consilier parlamentar l-a acuzat că și-a înscenat scandalul „Cap de porc”
SCANDAL Gigantul Meta, găsit vinovat de înșelarea utilizatorilor cu privire la confidențialitatea datelor pe Facebook. Amendă: 25 de miliarde de dolari
08:18
Gigantul Meta, găsit vinovat de înșelarea utilizatorilor cu privire la confidențialitatea datelor pe Facebook. Amendă: 25 de miliarde de dolari
EXCLUSIV Cristela Georgescu nu se aștepta la rezultatul soțului său în 2024: „Mi se pare că este demnă de o minune”
08:10
Cristela Georgescu nu se aștepta la rezultatul soțului său în 2024: „Mi se pare că este demnă de o minune”
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Un lider liberal nu exclude o colaborare a PNL cu AUR în opoziție. Acesta admite că unii liberali ar putea trece la PSD
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
Rețeta de Halloween a Nataliei Guberna. Cum prepară rapid plăcinta cu dovleac și ingredientul „misterios”: „Din belșug!”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia va prelua tehnologiile de la Renault, dar nu pe toate. Ce nu vom vedea niciodată pe mașinile românești?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Care este cea mai mare slăbiciune a mașinilor de astăzi?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic între Polonia și Ucraina: Donald Tusk, revoltat de o decizie a Kievului privind omagierea unor organizații naționaliste acuzate de masacre asupra polonezilor: „Face jocul celor care îi doresc răul”
09:10
Scandal diplomatic între Polonia și Ucraina: Donald Tusk, revoltat de o decizie a Kievului privind omagierea unor organizații naționaliste acuzate de masacre asupra polonezilor: „Face jocul celor care îi doresc răul”
FLASH NEWS Primăriță din SUA, arestată pentru fraudă cu banii destinați firmelor afectate de pandemie. Cum au ajuns 50.000 de dolari la familia sa
08:19
Primăriță din SUA, arestată pentru fraudă cu banii destinați firmelor afectate de pandemie. Cum au ajuns 50.000 de dolari la familia sa
REACȚIE Acordul lui Trump cu Rusia ar fi dat compromis negocierile de pace din Ucraina. Președintele Cehiei: „Acum va fi mult mai dificil”
08:01
Acordul lui Trump cu Rusia ar fi dat compromis negocierile de pace din Ucraina. Președintele Cehiei: „Acum va fi mult mai dificil”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.701. Lovituri reciproce de amploare: Moscova și Kievul, atacate de roiuri de drone
07:36
Război în Ucraina, ziua 1.701. Lovituri reciproce de amploare: Moscova și Kievul, atacate de roiuri de drone
ACTUALITATE 22 Octombrie, calendarul zilei: Mircea Sandu împlinește 74 de ani, Arsène Wenger face 77
07:15
22 Octombrie, calendarul zilei: Mircea Sandu împlinește 74 de ani, Arsène Wenger face 77

Cele mai noi

Trimite acest link pe