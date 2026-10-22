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Ion Cristoiu | O nouă gafă a președintelui Nicușor Dan: A trimis un mesaj la o conferință care, practic, n-a existat

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În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție mesajul lui Nicușor Dan în cadrul conferinței „Dezinformarea, provocare la adresa securității naționale”.

„Presa noastră de toate culorile a publicat pe fragmente un document prezidențial, și anume mesajul președintelui Nicușor Dan adresat în cadrul conferinței «Dezinformarea, provocare la adresa securității naționale» care ar fi avut loc miercuri, 21 octombrie 2026, la Universitatea Națională de Apărare Carol I din București. Am documentul citit de către o trimisă a domnului Nicușor Dan, și anume Martina Orlea, consilier de stat la departamentul securității naționale din cadrul Administrației Prezidențiale.

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Din câte îmi amintesc, este o jună care a organizat la un moment dat un simpozion la Cotroceni cu dezinformarea și erau fotografiile multor jurnaliști, printre care și eu, acuzați pe un fel de panou că ne implicăm în dezinformare. Una dintre prost-nimeritele consiliere și consilieri aduși de pe stradă, luați în timp ce mergeau cu trotineta de către Nicușor Dan care le-a zis «Haideți să fiți consilieri de stat la departamentul securității naționale»”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu

„M-am uitat pe document și am avut o tresărire”

„M-am uitat pe document și am avut o tresărire deoarece, prin acest mesaj considerat foarte important de Nicușor Dan, președintele plasează dezinformarea din spațiul luptei mediatice, morale, politice, în spațiul siguranței naționale. Domnia sa ne spune că este o prioritate dezinformarea de securitate națională deoarece această dezinformare este un atac la adresa democrației, țintește nu o opinie sau un vot, ci slăbirea încrederii cetățenilor în instituții, narațiuni false.

Am zis că iată, un moment foarte important, președintele României, primejdios, plasează, înscrie dezinformarea, un fenomen cu o definiție, cel puțin la nivelul președinției sau la nivelul statului român, un concept care încă nu a fost definit și care, folosit aiurea, inclusiv plasându-l în sfera siguranței naționale, riscă să constituie într-un pericol”, a continuat publicistul.

„O nouă gafă a lui Nicușor Dan”

„Evident că fiind vorba de un asemenea document, am vrut să văd în ce a constat evenimentul. Și am descoperit că de această așa-zisă conferință organizată cică de Universitatea Națională de Apărare Carol I nu am putut să aflu nici din presă și nici de pe site-ul Universității nimic. Unde a avut loc, în ce sală, cine a participat, ce comunicări. De pe site-ul Organizației domnul General Gabriel Oprea am aflat că domnia sa ar fi deschis seria intervențiilor. Dacă nu era acest sat al uniunii naționale, al polițiștilor și militarilor rezerviști, noi nici nu am fi știut că ar fi avut loc această conferință.

Nu știm cine a participat, ce comunicări au avut loc, nu au fost invitați jurnaliștii. Bănuiesc că nu a fost invitată nicio personalitate din domeniul acesta media, dezinformare, informare. De această conferință care practic nu a avut loc, s-or fi adunat acolo într-o sală, nu știm nimic. Iată o nouă gafă a lui Nicușor Dan: a trimis un mesaj la o conferință care de fapt nici nu a existat”, a conchis Ion Cristoiu.

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