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Scandal diplomatic între Polonia și Ucraina: Donald Tusk, revoltat de o decizie a Kievului privind omagierea unor organizații naționaliste acuzate de masacre asupra polonezilor: „Face jocul celor care îi doresc răul”

Scandal diplomatic între Polonia și Ucraina: Donald Tusk, revoltat de o decizie a Kievului privind omagierea unor organizații naționaliste acuzate de masacre asupra polonezilor: „Face jocul celor care îi doresc răul”
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Premierul Poloniei, Donald Tusk, critică dur decizia autorităților din Liov de a dedica anul 2027 unei organizații naționaliste ucrainene implicate în masacrarea polonezilor în Al Doilea Război Mondial. Hotărârea a provocat reacții negative inclusiv din partea diplomației de la Kiev.

O decizie controversată adoptată în vestul Ucrainei a provocat indignare în Polonia și a generat o reacție critică inclusiv din partea Ministerului ucrainean de Externe. Consiliul regional din Liov a hotărât ca anul 2027 să fie dedicat Armatei Insurgenților Ucraineni (UPA) și fostului său comandant Roman Șuhevici, figuri istorice asociate cu masacrele comise împotriva populației poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit UA News.

Premierul polonez Donald Tusk a condamnat miercuri, 21 octombrie, inițiativa, avertizând că aceasta riscă să afecteze relațiile dintre Varșovia și Kiev, într-un moment în care cooperarea dintre cele două țări are o importanță deosebită pentru Ucraina.

„Acest lucru dăunează Ucrainei și face jocul celor care îi doresc răul”, a declarat Donald Tusk.

Donald Tusk / Foto – Mediafax

Kievul critică decizia autorităților din Liov și avertizează asupra relațiilor cu Polonia

Ministerul ucrainean de Externe s-a distanțat de hotărârea adoptată la nivel regional, calificând inițiativa drept „contraproductivă”. Diplomația de la Kiev consideră că asemenea gesturi riscă să submineze eforturile de consolidare a relațiilor bilaterale și să alimenteze disputele istorice dintre cele două popoare.

Instituția condusă de ministrul de Externe Andrii Sîbiga a precizat că rezoluția aparține exclusiv autorităților locale din regiunea Liov și nu reprezintă o decizie a Guvernului ucrainean.

Totodată, ministerul a subliniat că nici diplomația ucraineană, nici alte instituții ale administrației centrale nu au fost consultate înaintea adoptării hotărârii și nu au avut posibilitatea de a evalua eventualele consecințe asupra relațiilor cu Varșovia.

Consiliul regional din Liov a aprobat marți desemnarea anului 2027 drept Anul Armatei Insurgenților Ucraineni și al lui Roman Șuhevici. Inițiativa urmărește marcarea a două aniversări istorice: 85 de ani de la înființarea UPA și 120 de ani de la nașterea fostului comandant al organizației.

Cine a fost Roman Șuhevici și de ce memoria sa provoacă tensiuni între Polonia și Ucraina

Roman Șuhevici a condus Armata Insurgenților Ucraineni între 1943 și 1950, într-o perioadă marcată de violențe etnice și confruntări militare în teritoriile care aparțin astăzi vestului Ucrainei.

UPA a fost implicată în masacrarea civililor polonezi, în special în Volînia și Galiția de Est, atrocități care au rămas printre cele mai dureroase episoade din istoria relațiilor polono-ucrainene.

În Polonia, aceste crime sunt considerate parte a unui genocid împotriva populației poloneze, în timp ce memoria UPA rămâne controversată în Ucraina, unde organizația este asociată de unii cu lupta pentru independența națională.

Înainte de a prelua conducerea UPA, Șuhevici s-a numărat printre comandanții batalionului ucrainean de voluntari Nachtigall, unitate care a participat la invazia Germaniei naziste în Uniunea Sovietică, în 1941, în cadrul structurilor militare germane.

Batalionul a fost asociat cu persecuțiile împotriva populației evreiești, iar rolul exact al membrilor săi în crimele comise în acea perioadă continuă să facă obiectul cercetărilor și disputelor istorice.

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