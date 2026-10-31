Cod portocaliu pe râurile din Gorj şi Mehedinţi. Institutul de Hidrologie anunță risc de inundații și viituri. Avertizarea, valabilă pentru duminică și luni.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis noi avertizări, sâmbătă, 31 octombrie. Potrivit datelor, a fost emis un cod portocaliu de inundații locale și viituri pe râurile din județele Gorj și Mehedinți. Avertizarea este valabilă pentru zilele de duminică și luni, 1 și 2 noiembrie. De asemenea, a fost emis și un cod galben pe râurile aferente mai multor județe din țară. Toate datele, mai jos.

INHGA anunță scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații și viituri pe râurile din județele Gorj și Mehedinți. Avertizarea este valabilă pentru zilele de duminică și luni, 1 și 2 noiembrie 2026.

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Cod Portocaliu: În intervalul 01.11.2026 ora 12:00 – 02.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (județul Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Gorj şi Mehedinţi).

Institutul anunță și bazinele hidrografice vizate: „Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca – amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Desnăţui, Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa”.

Cod galben pe râuri din mai multe județe

INHGA a emis un cod galben de inundații pentru mai multe râuri din sudul și sud-vestul țării, valabil până pe 2 noiembrie. Sunt posibile viituri rapide, inundații locale și depășiri ale cotelor de apărare, pe fondul precipitațiilor prognozate.

„Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, după cum urmează:

Cod galben: În intervalul 31.10.2026 ora 15:00 – 02.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu – bazin amonte S.H. Podari (județele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (județele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (județele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (județele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Prahova şi Ialomiţa).

În intervalul 01.11.2026 ora 12:00 – 02.11.2026 ora 18:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Berzeasca – amonte confluenţă cu râul Desnăţui (județele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (județele: Mehedinţi şi Dolj)”, anunță INHGA.

De asemenea, vă reamintim că meteorologii au emis un cod portocaliu de ploi abundente în mai multe județe din țară. Prognoza poate fi accesată AICI.

Sursă foto: INHGA, Shutterstock (rol ilustrativ)