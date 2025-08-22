Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”

Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:”În urmă cu două zile am aflat de situaţie”

Oana Zvobodă
22 aug. 2025, 17:43, Actualitate
Ministrul Energiei anunţă că au fost alocaţi BANI pentru plata salariilor minerilor din Valea Jiului:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că au fost alocaţi bani, în regim de urgenţă, pentru plata salariilor restante a 2.200 de mineri din Valea Jiului.

Ministrul a declarat că a aflat despre „situaţia complicată” de la Complexul Energetic Valea Jiului în urmă cu două zile.

„În urmă cu două zile am aflat de situaţia foarte complicată de la Complexul Energetic Valea Jiului, în care 2.200 de oameni, care şi aşa lucrează în condiţii foarte grele, care îşi pun viaţa în pericol de fiecare dată când intră în subteran, nu şi-au primit salariile la timp. Am făcut în cel mai scurt timp, în 24 de ore, o ordonanţă de guvern prin care, împreună cu ministrul Finanţelor şi cu alţi colegi miniştri, cu premierul României, am adoptat acest pachet şi am creat cadrul legal”, a afirmat ministrul Energiei pe rețelele de socializare.

Bogdan Ivan a explicat că în cursul zilei a emis şi un ordin de ministru prin care se pot aloca 50 de milioane de lei, în prima etapă, pentru a plăti în cel mai scurt timp posibil salariile oamenilor.

„E o situaţie care nu-mi place absolut deloc, nu mi se pare corect ca oameni plătiţi să-şi facă treaba în conducerea companiei să nu facă acest lucru la timp şi să ne informeze doar pe ultima sută de metri, când există o problemă reală, să venim şi să îi salvăm în continuare. Am făcut-o pentru oameni, oameni care chiar au nevoie de aceşti bani şi în cel mai scurt timp vor fi vreaţi banii către o companie şi vor putea să fie făcute plăţi”, a completat ministrul.

Protest spontan al minerilor din Valea Jiului

Minerii din Valea Jiului au declanșat un protest spontan pentru că nu și-au primit încă salariile. Angajații ar fi trebuit să ia banii în urmă cu două zile.

„Este o stare de tensiune generată de faptul că minerii nu au primit încă salariile. Minerii de la Vulcan, schimburile 1 şi 2, s-au blocat în subteran, minerii de la Lupeni protestează în faţa sediului exploatării, iar la mina Livezeni protestul se desfăşoară în sala de pontaj”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Minerii din Valea Jiului, fără SALARII. Sindicatul Muntele cere intervenția Guvernului

SALARIILE angajaților de la Complexul Energetic Valea Jiului cresc de la 15 septembrie. Câți bani vor primi în plus angajații

Citește și

POLITICĂ Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
17:47
Programul RABLA Auto 2025: Ecotichet de 18.500 de lei pentru mașinile electrice. Ministerul Mediului a publicat ghidul spre consultare publică
JUSTIȚIE Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
17:40
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
POLITICĂ La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
17:21
La o lună după inundațiile devastatoare de la Broșteni, premierul Ilie Bolojan și-a făcut timp să treacă prin zona calamitată
ACTUALITATE Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
17:20
Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare
SĂNĂTATE România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital
17:04
România va avea un centru pentru MARI ARȘI. Rogobete: Astăzi pacienții sunt transferați în străinătate/ Când va fi gata noul Spital
Mediafax
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Un apel înregistrat la 112, după cutremurul de 4,4 din județul Gorj
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Motivul pentru care Georgiana nu poate fi înmormântată. Părinții fetei moarte pe A1 sunt în stare de șoc: ,,Suntem distruși”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Test în RO cu MG ZS Hybrid+. Dacia Duster KILLER?
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins milionarul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Lovitură pentru știință: NASA renunță la unul dintre cele mai importante domenii de cercetare
EXTERNE Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
17:09
Kaja Kallas: Un acord de PACE între Rusia și Ucraina nu se poate baza pe revendicările teritoriale dorite de Moscova
ACTUALITATE Consilier ANAF, acuzat că a scurs informații secrete către notari. Prejudiciu de peste 7 milioane de lei
16:53
Consilier ANAF, acuzat că a scurs informații secrete către notari. Prejudiciu de peste 7 milioane de lei
EXTERNE Președintele sud-coreean se confruntă cu o provocare crucială în politica EXTERNĂ/ Seulul încearcă să mențină o colaborare eficientă cu Washingtonul
16:52
Președintele sud-coreean se confruntă cu o provocare crucială în politica EXTERNĂ/ Seulul încearcă să mențină o colaborare eficientă cu Washingtonul
ECONOMIE Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante
16:47
Guvernul și MINCIUNA prin omisiune. A majorat TVA-ul la utilități încă din luna iulie. Ministrul de Finanțe, explicații halucinante