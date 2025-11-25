Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția”

Bianca Dogaru
25 nov. 2025, 15:09, Actualitate
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că trei companii sunt în prezent în negocieri directe pentru preluarea activelor Lukoil din România, atât rafinăria Petrotel, cât și rețeaua de benzinării. Discuțiile sunt în desfășurare de câteva săptămâni, iar autoritățile române au fost notificate oficial. 

”În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul, încă de acum câteva săptămâni. Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid.”

Potrivit acestuia, interes există atât din România, cât și din Statele Unite și alte state membre ale Uniunii Europene.

„Sunt negocieri care se poartă în momentul de faţă şi internaţional, sunt companii care au ofertat global. Cei din SUA au privit mai mult pe oferte. La nivel naţional, sunt companii care sunt interesate să achiziționeze şi activele din România, inclusiv companii româneşti, inclusiv din State, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene.”

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul reducerea taxelor pe carburanți în cazul unei creșteri accentuate a prețurilor, Bogdan Ivan afirmă că tema poate intra pe agenda Coaliției.

”E o opinie personală, n-am avut discuţia până acum, dar cred că poate să fie o discuţie foarte serioasă. Sau cel puţin să nu crească.”

Premierul Ilie Bolojan afirma recent că sunt ”stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze” fără ca rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti să fie în activitate.”

 

Surse foto: Mediafax foto

