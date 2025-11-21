Lukoil avea termen limită până astăzi, 21 noiembrie, ora 19:01, ora României, să vândă activele ce țin de rafinăria Petrotel. Pentru vânzarea celor 320 de benzinării din țară, termenul limită pentru compania rusă este 13 decembrie, ora 19:01. Compania rusească nu a anunțat până în acest moment cine va prelua activitățile ei din România.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță în exclusivitate pentru Gândul că sunt și companii românești printre doritorii care vor să preia business-ul rusesc. Guvernul României, în acest moment, nu știe cine va cumpăra rafinăria, dar garantează că prețul combustibilului de pe piața românească nu o să crească.

Bogdan Ivan spune pentru Gândul că Guvernul României nu a cerut americanilor – ca alte state – prelungirea termenelor limită pentru aplicarea sancțiunilor, ca România să nu dea impresia că îi ajută în vreun fel pe ruși.

Asta în timp ce premierul Ilie Bolojan lasă de înțeles că a cerut SUA ca Romgaz să nu fie afectată de sancțiuni din perspectiva colaborării cu Lukoil pe exploatarea zăcămintelor din Marea Neagră.

Ministrul Energiei: Sunt și companii românești interesate de activele Lukoil

Printre companiile care doresc să cumpere activele Lukoil din România sunt atât entități din România, cât și din străinătate. Până în prezent, în spațiul public s-au speculat mai multe nume de companii mari care și-au manifestat dorința de a prelua activele companiei rusești, printre care: MOL, Carlyle, Hellenic Petroleum, Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. sau Abu Dhabi National Oil Co. Rămâne de văzut dacă Lukoil urmează să vândă activele sale în totalitate către un singur cumpărător sau le va vinde fracțional către mai multe companii.

Ministrul de Finanțe, Bogdan Ivan, a declarat în exclusivitate pentru Gândul că, în acest moment, sunt multe companii care au intrat în negocieri directe cu Lukoil pentru achiziția rafinăriei Petrotel și a celor 320 de stații de alimentare din țară. Potrivit lui Bogdan Ivan, printre doritori se află atât firme românești, cât și din afara țării, iar o parte dintre acestea au notificat și statul român privind intenția de achiziție. Până în acest moment, autoritățile române nu au fost înștiințate de un posibil cumpărător, spune Ivan.

„Sunt mai multe companii care au intrat în negocieri directe cu companiile din Federația Rusă. O parte dintre ele ne-au notificat oficial și pe noi ca stat și eu sper că vor găsi un teren comun de negociere și aceste active să ajungă pe mâna unor companii din România, din Europa sau din Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru Gândul. „În momentul de față nu am fost notificați oficial, noi ca stat, de o companie care ar fi ajuns la un acord cu compania Lukoil. E o tranzacție între două entități private, care evident că vor notifica Guvernul României. Deocamdată n-am primit această notificare și, cu siguranță, imediat ce o să fie una, o să fie o comunicare integrată a statului român pe această temă.

Bogdan Ivan: Nu am cerut prelungirea termenului pentru a nu da impresia că ajutăm rușii să eludeze sancțiunile

Alte state dependente de companiile Lukoil și Rosneft au cerut Statelor Unite o amânare de la aplicarea sancțiunilor. În primele zile de la anunțarea sancțiunilor, guvernul Statelor Unite a furnizat o asigurare că activitatea Rosneft din Germania va fi scutită de la sancțiuni, deoarece activele acestei companii nu mai sunt sub controlul Rusiei. Pe 7 noiembrie, Ludovic Orban a făcut o vizită oficială în Statele Unite, cu ocazia căreia a reușit să obțină de la Donald Trump o scutire de la sancțiunile impuse companiilor petroliere rusești pe o perioadă de un an. Bulgaria a primit, de asemenea, o scutire până în aprilie 2026, la fel și Republica Moldova și Kazahstan.

România nu a cerut o amânare a sancțiunilor pentru a nu da impresia că statul român vrea să ajute compania Lukoil să eludeze sancțiunile Washingtonului, a spus Bogdan Ivan pentru Gândul. Termenul prestabilit de 21 noiembrie ca dată limită pentru vânzarea activelor obligă actualul proprietar să scoată activele la licitație și să le vândă la un preț mai mic. În spațiul public s-a vehiculat ideea preluării temporare a rafinăriei Petrotel, dar această idee a fost abandonată din mai multe considerente. În primul rând, statul român nu deține suma necesară achiziționării rafinăriei într-un timp atât de scurt și, în al doilea rând, nu este fezabil din punct de vedere economic ca statul să preia o companie care pierde milioane de euro anual. În anul 2023, rafinăria Petrotel avea o datorie cumulată de 3,2 miliarde de lei (aproximativ 629 milioane euro).

Bogdan Ivan: Prețul la pompă nu va crește

Întrebat de Gândul dacă prețurile la combustibil vor exploda, ministrul Finanțelor a declarat că nu se justifică o scumpire a carburantului în perioada următoare. Bogdan Ivan a notificat Consiliul Concurenței și ANPC să facă verificări dacă scumpirile de la pompă până în acest moment au fost generate artificial sau nu. Creșterea prețurilor a fost generată în principal de cotațiile internaționale din regiune în materie de combustibil, spune Bogdan Ivan.

„Da, există o creștere în ultimele zile, cuprinsă între 20 și 40 de bani la pompă, care în principal este cauzată de cotațiile internaționale din regiune în materie de combustibili. Dar o justificare pentru creșterea prețului nu există din perspectiva mea și am transmis oficial o solicitare către Consiliul Concurenței și ANPC să facă verificări pentru a vedea dacă, în mod artificial, anumiți competitori au speculat această rumoare existentă pe piața internațională pentru a crește nejustificat prețurile la pompă”.

Bogdan Ivan: România are stocurile de petrol asigurate

În acest moment, România are o poziție mai bună decât Bulgaria sau alte state vecine. Statul român nu este dependent de ceea ce produce rafinăria Petrotel, care deține în prezent o cotă de piață de aproximativ 17% în distribuția de carburant. România are în acest moment stocurile asigurate, astfel încât să acopere necesarul intern fără a pune presiune pe prețuri.

„În momentul de față, au fost anumite variații, care au fost cauzate și de contextul internațional. România are o situație mult mai bună decât Bulgaria sau alte state vecine. În contextul în care nu depinde de ceea ce produce această companie din Federația Rusă, am transmis o notificare către operatorii mari din piață. Am avut discuții informale cu ei pentru a ne asigura că vor avea suficient combustibil pentru a nu exista o situație, în cazul în care nu se ajunge la un acord între companie și un potențial cumpărător, de a nu fi o ruptură în piață și, automat, să fie o cauză obiectivă pentru care să crească prețul. Astăzi nu există cauze obiective pentru care să crească prețul, în condițiile în care cota de piață a acestei companii nu depășește 17%, iar în momentul de față sunt și depozite, avem și producții, avem și importuri care pot să acopere necesarul României fără să pună presiune pe creșterea prețului”, spune Bogdan Ivan.

Ilie Bolojan: România își stabilește propriul mecanism de sancțiuni. Decidem în decembrie dacă îl activăm sau nu

România va fi solidară cu Statele Unite și cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancțiuni impuse companiilor Lukoil și Rosneft. Guvernul pregătește un act normativ, care va fi făcut public luni, prin care România își va stabili propriul mecanism de sancțiuni.

„Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru și ne permite să punem sancțiuni doar pentru deciziile adoptate de țările UE, astfel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. În funcție de evoluția situației vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea trebuie să țină cont de realitățile din piață”, a spus premierul. „Implicarea Guvernului în administrarea unor astfel de active înseamnă răspunderi importante care se pot întoarce împotriva Guvernului. Mecanismul pe care îl avem înseamnă supravegherea activității în așa fel încât să ne asigurăm că afacerile acestor companii se desfășoară independent și că banii care sunt încasați sau fluxurile financiare nu duc către Rusia”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan: Am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie în situația de a fi afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană

Sancțiunile SUA au încurcat și planurile Lukoil de foraj în Marea Neagră.

Vantage Drilling International, companie de foraj maritim listată la bursa din Oslo, a reziliat zilele trecute un contract de 80 de milioane de dolari atribuit de Lukoil pentru explorarea descoperirii de gaze Trident din Marea Neagră, la care Romgaz este partener de proiect, potrivit unor surse citate de Reuters.

Totul s-a întâmplat din cauza sancțiunilor SUA.

Descoperirea Trident ar putea conține 30 de miliarde de metri cubi de gaz. Iar Lukoil deține o participație de 85% în blocurile Trident și Est Rapsodia, alături de producătorul de gaze de stat român Romgaz, pentru exploatarea zăcământului.

Pus într-o asemenea situație dificilă, Guvernul României a sunat la Washington, așa cum recunoaște Bolojan:

„În ceea ce privește colaborarea dintre Lukoil și Romgaz pe componenta de exploatare și explorare din Marea Neagră, am luat măsurile necesare pentru ca Romgaz să nu fie în situația de a fi afectată de aceste sancțiuni. Am colaborat cu entitatea americană care a dispus aceste sancțiuni. Am luat măsurile necesare ca Romgaz să nu fie afectată de aceste sancțiuni. Am notificat, am informat, lucrurile din acest punct sunt asigurate”

Termenul limită pentru sancțiunile americane pentru Petrotel expiră astăzi. Nicușor Dan: Avem timp până pe 13 decembrie

Președintele României întrebat vineri de către jurnaliști de ce statul român nu are încă o poziție față de cazul Lukoil, acesta a spus că România are o amânare până la 13 decembrie. În tot acest interval Guvernul poate să ia niște măsuri, a spus Nicușor Dan. Corectat în privința datei la care intră în vigoare sancțiunile americane, președintele României a ezitat să dea un răspuns concret. Sancțiunile Statelor Unite în ceea ce privește rafinăria Petrotel, deținută de Lukoil, intră în vigoare pe 21 noiembrie la ora 19:01.

Contextul internațional

Pe 22 octombrie, Trezoreria Statelor Unite a impus sancțiuni împotriva Lukoil. Pe 14 noiembrie, compania rusească a anunțat că negociază vânzarea activelor sale cu mai mulți potențiali cumpărători. În contextul negoierilor dintre Statele Unite și Rusia pentru implementarea păcii în Ucraina în 28 de puncte, Donald Trump a anunțat vineri că nu se grăbește să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc.

Statele Unite speră că Zelenski va semna proiectul acordului de pace până de Ziua Recunoștinței, pe 27 noiembrie, după care documentul va fi prezentat Moscovei pentru a finaliza procesul până la începutul lunii decembrie, scrie Financial Times. Acest lucru este puțin probabil, având în vedere că planul este extrem de controversat și obligă Ucraina la concesii uriașe.

Washingtonul este pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei și vor continua livrările de arme către Kiev dacă Moscova va ignora apelurile de încetare a focului, a declarat reprezentantul SUA la ONU, Mike Waltz. Donald Trump a confirmat astăzi același lucru și a afirmat că nu va ridica sancțiunile impuse petrolului rusesc. Dacă Kremlinul nu acceptă termenii de pace, Trump a precizat că va impune sancțiuni „foarte puternice” împotriva Rusiei.

Mișcare de ultimă oră: Lukoil a desființat consiliul de supraveghere al entităților sale străine

Compania petrolieră rusă Lukoil a dizolvat consiliul de supraveghere al companiei sale internaționale, Lukoil International GmbH. Acesta îi includea pe directorul general al Lukoil, Serghei Kocikurov, precum și pe directorii de top Evgeny Khavkin și Gennady Fedotov. Consiliul de administrație va fi condus de directorul general al companiei, Alexander Matytsyn. Decizia a fost luată pe 28 octombrie și publicată pe 21 noiembrie în registrul austriac al persoanelor juridice, relatează Bloomberg.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: