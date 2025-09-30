Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță o nouă schemă pentru consumatorii vulnerabili. Vor fi majorate voucherele de căldură?

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că lucrează la o schemă care să prevadă un preț redus la energie pentru consumatorii vulnerabili, conform mediafax.ro. „Lucrez acum la o schemă prin care să avem un preț redus pentru consumatorii vulnerabili. Și aici lucrez la un mecanism foarte clar”.

Întrebat marți, la Digi24, dacă va fi majorată valoarea voucherelor de căldură sau vor rămâne la 50 de lei, Bogdan Ivan a spus: „Lucrez acum la o schemă prin care să avem un preț redus pentru consumatorii vulnerabili. Și aici lucrez la un mecanism foarte clar”.

Ivan a subliniat că este vorba de cei care câștigă până în 2000-2500 de lei.

„Nu e puțin în contextul în care, pe medie, sunt, repet, aproximativ 4 milioane de consumatori ale căror factori s-au dublat. Cineva care câștigă 2000 de euro și avea înainte o factură de 200 de lei și acum e 300 de lei, nu consider că e un capăt de țară să aibă un cost suplimentar de 100 de lei. Dar cineva care câștigă 2000 de lei și avea o factură de 60 de lei și acum plătește 150-160 de lei, da, e mult”, a mai spus ministrul Energiei.

La începutul lunii, Ivan ptopunea o nouă strategie de reducere a costurilor la energie.

„Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara. Românii ar putea economisi pornind aparatele de aer condiționat ziua, când energia este mai ieftină”, a precizat ministrul Energiei.

