Ministrul Energiei a anunțat noile tarife DINAMICE la curent. Află la ce oră plătești cel mai scump kilowatt

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în cadrul unei conferințe presă susținute joi, 4 septembrie, că românii „vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice”.

„Consumatorii vor putea beneficia de energie mai ieftină în anumite ore ale zilei prin introducerea prețurilor dinamice, care vor avea maxim 1 leu dimineața, 80 bani la amiază și 1,4 lei seara. Românii ar putea economisi pornind aparatele de aer condiționat ziua, când energia este mai ieftină”, a precizat ministrul Energiei.

Potrivit ministrului Bogdan Ivan, sistemul are la bază diferențele mari de preț pe piața de tranzacționare. Spre exemplu, prețul pe timpul verii poate fi de 10 lei pe megawatt, în timp ce seara poate ajunge la 4.000 lei pe megawatt.

„În clipa în care aerul condiționat ți-l lași pornit când ajungi la ora 4, vrei să ai în casă 20 de grade. Pe acel interval ai avut un cost infim al energiei electrice, evident că acea temperatură de 20 de grade se păstrează încă vreo câteva ore”

Ministrul a precizat că mecanismul va permite și companiilor mari să își reorganizeze fluxurile tehnologice, consumând energie ziua, ceea ce va degreva rețeaua în orele de vârf (18-22) și va duce la scăderea generală a cererii în aceste intervale.

Recomandarea autorului: