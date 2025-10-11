Prima pagină » Actualitate » Ministrul Energiei critică ELECTRICA după ce Charlie Ottley a stat trei zile fără curent: Cineva va fi responsabil

Olga Borșcevschi
11 oct. 2025, 15:05, Actualitate
Ministrul Energiei Bogdan Ivan spune că „cineva de la Electrica o să fie responsabil” pentru modul în care a răspuns la solicitarea lui Charlie Ottley, după ce producătorul TV britanic, care a promovat intens România în ultimii ani, a stat mai multe zile fără curent electric în zona Bran, săptămâna trecută.

Bogdan Ivan a fost întrebat în cadrul unui interviu televizat despre situația reclamată de jurnalistul britanic Charley Otley, care locuiește în România, afectat de o pană de curent de trei zile, în zona Bran, zilele trecute, după un episod de vreme rea. Omul de televiziune s-a plâns că deși a făcut reclamație la distribuitorul local, Electrica, pentru remedierea situației, nu s-a întâmplat nimic timp de trei zile.

„Da, am văzut. Charlie îmi e prieten, e unul dintre cei mai mari promotori ai frumosului din România şi face lucrurile extraordinare pentru ţara noastră. Am văzut şi ceea ce a spus, am vorbit cu cei de la Electrica şi cineva o să fie responsabil pentru modul deficitar în care au răspuns solicitării lui”, a spus Bogdan Ivan, sâmbătă, la Prima TV.

Ministrul a explicat că problemele au fost cauzate de contițiile meteo extreme.

„Au fost în ultimele două zile circa 20.000 de locuinţe afectate, până joi au fost reconectate 99% dintre ele. Au fost sute de echipe în teren şi lucrează în permanenţă pentru a remedia astfel de situaţii, dar nu e plăcut”, a spus Bogdan Ivan, care a precizat: „Nu e normal să stai trei zile fără curent şi mai ales să ai parte de o atitudine sfidătoare din partea operatorului.”

Bogdan Ivan le recomandă românilor ca atunci când au probleme cu un operator din domeniul energetic, să facă plângere la ANRE și la minister.

„Indiferent de firma la care lucrează acel operator, e inadmisibil acest lucru şi le cer tuturor românilor, când au o situaţie similară, când se confruntă cu aroganţa sau cu incorectitudinea unui operator din segmentul energetic, să facă plângere şi către minister, şi către ANRE, care are pârghiile reale de a amenda compania atunci când nu îşi face treaba. Şi dacă sunt oameni care îşi bat joc de clienţi, în secunda doi trebuie să plece acasă”, a adăugat el.

„Peste tot sunt acei «dorei» care se manifestă în toată splendoarea câteodată, dar pentru câteva cazuri izolate n-aş vrea să arunc toată anatema pe întreg sistemul, pentru că doar săptămâna aceasta au fost mii de oameni ziua, noaptea, în ploaie, în frig, la muncă pentru a remedia toate căderile de copaci care au afectat liniile de joasă şi medie tensiune şi pentru a repune cât mai rapid în funcţie acele linii de alimentare cu energie electrică. Aşa că n-aş pune pe toţi, dar în schimb, când avem probleme, chiar vreau să fie reclamate, să fie reclamate cu numele operatorului, pentru a nu avea ocazia să-şi bată joc de altcineva a doua oară când este sunat şi devine arogant în raport cu clientul”, a conchis ministrul.

Charley Ottley a stat trei zile pe întuneric din cauza viscolului

Jurnalistul Charlie Ottley, un britanic îndrăgostit de România și stabilit aici de câțiva ani, a reacționat imediat după ce o pană de curent de 3 zile a lăsat mai mulți vârstnici din județul Brașov pradă unui frig pătrunzător.

„E de necrezut! Nu avem curent de aproape 3 zile. A revenit pentru scurt timp, dar s-a luat din nou ieri, la prânz, și nici azi dimineață nu funcționează. Nu putem spăla, nu putem trage apa la toaletă – și toată mâncarea din congelator s-a stricat. Sunt oameni în vârstă care tremură în casele lor fără căldură, în timp ce afară ninge puternic. Pentru ce plătim?

Am fost informați că problema s-a rezolvat. Doar că nu a fost. Am sunat din nou la Electrica în această dimineață, am stat o jumătate de oră pe linie, doar ca să ni se spună că problema fusese rezolvată aseară. Numai că nu era. Din câte știu, tot satul e fără curent”, scria jurnalistul pe contul său de Facebook.

Foto: Facebook / Charlie Ottley

Mai mult, britanicul a criticat dur lipsa de preocupare a companiei de distribuție, acuzând că nu s-au tăiat ramurile de copaci din apropierea firelor electrice.

Foto: Medifax – Facebook / Charlie Ottley

