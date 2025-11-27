Prima pagină » Actualitate » Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă execuția bugetară: „Nu există discuții. România țintește revenirea economică în 2026”

🚨 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă execuția bugetară: „Nu există discuții. România țintește revenirea economică în 2026”

Bianca Dogaru
27 nov. 2025, 10:49, Actualitate
Actualizări
11:03

UPDATE: Nazare, despre întârzierea adoptării celorlalte pachete de măsuri

„Mesajul Comisiei contează enorm pentru investitori. E prima dată când România primește un aviz pozitiv. Suntem în contact permanent cu investitorii și cred că este un semnal foarte bun.”

10:59

UPDATE: Nazare, despre planul de relansare economică

„Nu există discuții că România țintește revenirea economică în 2026. Ministerul Finanțelor țintește măsuri de relansare, dar care să fie compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară. Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câștigurile pe care România le-a obținut până acum. Trebuie să fie un plan corect, chibzuit.”

10:54

UPDATE: Nazare, despre rectificarea bugetară

„Este încă în discuții și mâine va intra în ședința de Guvern. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premiza de cheltuială, astfel încât să identificăm economiile acolo unde ele pot fi făcute. Practic, vom acoperi cea mai mare parte a rectificării, practic acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale și mai acoperim nevoi legate de anumite plăți la Ministerul Transporturilor. Am făcut aceste economii de la Ministerul Finanțelor.”

10:54

UPDATE: Mai sunt necesare alte măsuri adoptate de Guvern?

„Ne așteaptă o consolidare foarte importantă anul viitor, o scădere a deficitului de la 8,4% spre 6%. E o consolidare de mare anvergură. Analiza pe bugetul anului 2026 e mult mai complexă și vom începe aceste discuții în luna decembrie.”

10:49

UPDATE: Nazare, despre cheltuielile cu dobânzile

„Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru la prima rectificare și bineînțeles că acolo se vede o creștere față de anul trecut. Am spus că vom ajunge la aproape 60% datorie până la sfârșitul anului, acest lucru era previzibil.”

10:49

UPDATE: Nazare, despre creșterea TVA

„Veniturile au crescut, avem analiza și o vom discuta în Guvern și vom anunța o decizie în privința TVA-ului la HORECA. Voi susține și înclin să rămână cota de 11% în 2026, dar acest lucru va trebui discutat în Coaliție.”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi execuția bugetară pentru trimestrul III și primele zele luni ale anului și anunță o scădere a deficitului bugetar și o îmbunătățire a indicatorilor fiscali față de 2024. 

Potrivit ministrului, deficitul a ajuns în octombrie la 5,7% din PIB, față de 6,2% în aceeași perioadă din 2024. Nazare a subliniat că România a primit o evaluare „conformă și pozitivă” din partea Comisiei Europene în cadrul semestrului european.

„Închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, un ciclu început în iulie 2024. Procedura de suspendare a fondurilor europene se îngheață oficial, nu vom mai avea această problemă în 2026.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
12:11
Rezidențiat 2025. Care sunt specializările de care fug viitorii medici. Ce domenii rămân neacoperite
INEDIT Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
11:54
Fără pijamale și papuci în avion, recomandă secretarul de stat pentru Transporturi al SUA. Ce li se reproșează pasagerilor americani
ULTIMA ORĂ Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
11:54
Ministrul Ionuț Moșteanu și-a publicat diploma de Facultate ca reacție la acuzele de falsificare a studiilor: „O greșeală care recunosc că mă jenează”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
11:42
Nicușor Dan vine cu noi explicații și lămuriri despre anularea alegerilor: „Știm, dar nu știm!”
UTILE De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
11:34
De ce nu este indicat să-ți usuci hainele pe calorifer. Ce pericole pentru sănătate ascunde acest obicei aparent inofensiv
EXTERNE Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
11:27
Gabriela a fost suspendată, din cauză că apărea pe OnlyFans în uniforma de polițistă: „Aici trebuie să te porți bine sau vei fi arestat”
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Digi24
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Capcană pe Centura Capitalei: „Rupi un sfert de mașină acolo”. Reacția autorităților
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un consum mai redus de calorii ar putea încetini îmbătrânirea creierului, relevă un studiu
SPORT Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
12:12
Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”
SPORT Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
11:54
Gică Popescu a dat un verdict clar despre FCSB la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Este o foarte mare greșeală”
DEZVĂLUIRI 🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
11:52
🚨 Negocierile dintre SUA și RUSIA, pe pacea din Ucraina, au fost interceptate de un serviciu de informații străin. Principalii suspecți: europenii
DEZVĂLUIRI Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
11:46
Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a cerut furios Taiwanul lui Trump. Ulterior, președintele SUA a sunat în Japonia și a cerut ca Beijingul să nu mai fie provocat
ULTIMA ORĂ CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
11:37
CSM dă aviz negativ pe legea lui Bolojan privind pensiile magistraților
ULTIMA ORĂ Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR
11:34
Bolojan o numește pe Anișoara Ulcelușe la conducerea AMEPIP, care monitorizează companiile de stat. Miza numirilor – 330 mil. euro din PNRR