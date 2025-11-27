🚨 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă execuția bugetară: „Nu există discuții. România țintește revenirea economică în 2026”

„Mesajul Comisiei contează enorm pentru investitori. E prima dată când România primește un aviz pozitiv. Suntem în contact permanent cu investitorii și cred că este un semnal foarte bun.”
„Nu există discuții că România țintește revenirea economică în 2026. Ministerul Finanțelor țintește măsuri de relansare, dar care să fie compatibile cu consolidarea fiscal-bugetară. Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câștigurile pe care România le-a obținut până acum. Trebuie să fie un plan corect, chibzuit.”
„Este încă în discuții și mâine va intra în ședința de Guvern. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premiza de cheltuială, astfel încât să identificăm economiile acolo unde ele pot fi făcute. Practic, vom acoperi cea mai mare parte a rectificării, practic acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale și mai acoperim nevoi legate de anumite plăți la Ministerul Transporturilor. Am făcut aceste economii de la Ministerul Finanțelor.”
„Ne așteaptă o consolidare foarte importantă anul viitor, o scădere a deficitului de la 8,4% spre 6%. E o consolidare de mare anvergură. Analiza pe bugetul anului 2026 e mult mai complexă și vom începe aceste discuții în luna decembrie.”
„Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru la prima rectificare și bineînțeles că acolo se vede o creștere față de anul trecut. Am spus că vom ajunge la aproape 60% datorie până la sfârșitul anului, acest lucru era previzibil.”
„Veniturile au crescut, avem analiza și o vom discuta în Guvern și vom anunța o decizie în privința TVA-ului la HORECA. Voi susține și înclin să rămână cota de 11% în 2026, dar acest lucru va trebui discutat în Coaliție.”
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi execuția bugetară pentru trimestrul III și primele zele luni ale anului și anunță o scădere a deficitului bugetar și o îmbunătățire a indicatorilor fiscali față de 2024.
Potrivit ministrului, deficitul a ajuns în octombrie la 5,7% din PIB, față de 6,2% în aceeași perioadă din 2024. Nazare a subliniat că România a primit o evaluare „conformă și pozitivă” din partea Comisiei Europene în cadrul semestrului european.
„Închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, un ciclu început în iulie 2024. Procedura de suspendare a fondurilor europene se îngheață oficial, nu vom mai avea această problemă în 2026.”
