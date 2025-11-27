🚨 Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, prezintă execuția bugetară: „Nu există discuții. România țintește revenirea economică în 2026”

10:54

„Este încă în discuții și mâine va intra în ședința de Guvern. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premiza de cheltuială, astfel încât să identificăm economiile acolo unde ele pot fi făcute. Practic, vom acoperi cea mai mare parte a rectificării, practic acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale și mai acoperim nevoi legate de anumite plăți la Ministerul Transporturilor. Am făcut aceste economii de la Ministerul Finanțelor.”