Promisiuni de ministru. Alexandru Nazare spune că nu crește TVA în 2026: „Nu luăm în calcul”

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a spus, la Digi 24, că nu TVA nu se va majora în anul 2026.

„Am declarat de mai multe ori că nu luăm în calcul această ipoteză pentru bugetul anului 2026. Eu vorbesc de această ipoteză pentru că, consider că ipotezele relevante se iau în calcul la momentul adoptării bugetului. Evident, sunt foarte multe lucruri care pot să apară, apropo de evoluția economiei, și factori externi, nu neapărat factori interni, dar premisa de la care noi plecăm în construcția bugetului este că nu avem TVA mărit în 2026”, a spus acesta.

Alexandru Nazare, face referire, în continuare, și la HoReCa.

„Știu că este o discuție legată de Horeca, e o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare. În discuțiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului, am colectat niște date, ANAF-ul are date în privința evoluției încasărilor din Horeca în ultimele luni, în trimestrul 3, vom discuta aceste date cu permierul și atunci vom lua o decizie. Eu înclin să avem același tratament pentru Horeca cum avem și pentru TVA-ul standard, adică să rămânem cu cota de 11%, pentru 2026”.

Întrebat dacă vor exista tichete de vacanță în 2026, ministrul a spus că da.

„Vor exista, dar la nivelul stabilit prin pachetul 1. Aceste detalii vor fi discutate când vom avea o proiecție finală a bugetului. Suntem de-abia la începutul acestei dezbateri. La finalul săptămânii viitoare finalizăm rectificarea, a doua rectificare, un pas foarte important pentru închiderea acestui an. Aceste discuții vor începe din decembrie”, a conchis Alexandru Nazare.

