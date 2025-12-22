Zi fierbinte la 36 de ani de la Revoluție. Angajații Elcen protestează în fața Ministerului de Finanțe. Revolta acestora este atât de mare încât au forțat ușa instituției și au încercat să intre în clădire,peste ministrul Nazare. Dacă nu primesc salarii mai mari, angajații companiei care asigură energia termică în București amenință că vor lăsa Capitala fără căldură chiar de Sărbători.

Angajaţii Elcen, producătorul de stat care asigură energia termică pentru mai bine de 2 milioane de bucureșteni și peste 5.000 de instituții publice, protestează luni, 22 decembrie, în faţa Ministerului de Finanţe. Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan i-au determinat pe oameni să iasă în stradă și să amenințe bucureştenii că ar putea rămâne fără căldură în pragul Sărbătorilor.

Oamenii au încercat să intre peste ministrul Alexandru Nazare

Principala nemulţumire este Ordonanţa trenuleţ din anul 2024, care i-a a afectat dramatic, spun aceştia. Potrivit lor, actul a generat blocaje majore în construcția bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a condus, în mod direct, la pierderi salariale pentru angajații din sectorul energetic. În imaginile surprinse de Antena 3, angajații Elcen încearcă să forțeze intrarea în minister și au cerut să vorbească cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare (foto jos).

În condițiile în care nu primesc un răspuns din partea autorităților, angajații avertizează că Bucureștiul ar putea rămâne fără căldură chiar în prag de sărbători.

Protestul a avut loc între 11:00 și 13:00 și a fost organizat de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB), în parteneriat cu Federația Națională a Energeticienilor din România (F.N.E.R.).

