Ministrul Justiției CONTRAZICE afirmațiile lui Călin Georgescu, după trimiterea în judecată: „Realitatea juridică este aceea că dânsul este inculpat”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a avut o primă reacșie, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, dar și după declarațiile făcute miercuri de către fostul prezidențiabil. Oficialul de la Justiție respinge acuzațiile lui Călin Georgescu la adresa sistemului judiciar românesc, catalogând discursul lui Georgescu drept discurs politic.

Ministrul Justiției a declarat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că nu dorește să comenteze discursul politic al lui Georgescu. Radu Marinescu a punctat însă că, tehnic, este vorba despre o persoană care are calitatea de acuzat pentru infracțiuni foarte grave, care merge în fața justiției.

Radu Marinescu amintește că sistemul judiciar din România a fost evaluat cu obiectivitate, dreptul la apărare fiind unul garantat.

„Eu le văd ca pe o declarație politică, ca pe un discurs politic în care dânsul a ales să folosească un anumit narativ. Evident că își poate alege comparațiile care îi sunt cele mai reconfortante. Dânsul se poate vedea în orice fel de ipostază, dar în momentul de față, realitatea juridică în statul de drept care este România, este aceea că dânsul este inculpat, este trimis în judecată și urmează să se desfășoare un proces penal cu privire la situația dumnealui. Aceasta este realitatea, cu aceasta se confruntă în momentul de față.

Față de afirmațiile că România a fi un stat care urmărește anumite scopuri politice cu încălcarea unor drepturi, acest narativ nu poate să fie primit. În acest sens avem o evaluare făcută asupra sistemului de justiție din România în mod obiectiv, la nivel european, și sistemul de justiție din România întrunește toate acele exigențe care privesc și obiectivitatea, și imparțialitatea, și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv dreptul la apărare”, a declarat Radu Marinescu.

„Dosarul este o copie la indigo a dosarului din 2016 al pre ședintelui Trump”

Călin Georgescu a ajuns miercuri la sediul IPJ Ilfov, unde a oferit o serie de declarații despre noile acuzații care i s-au adus ieri de procurorii Parchetului General.

„Rechizitoriul de ieri (n.r. – marți) este un discurs. Atât. Dosarul este o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii. Așa cum a arătat adevărul în cazul lui Trump, așa se va arăta adevărul aici. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul, care conduce această țară”,a declarat Călin Georgescu în fața sediului IPJ Ilfov.

Georgescu, trimis în judecat ă pentru tentativă la lovitură de stat

Reamintim că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a finalizat, în data de 15 septembrie 2025, rechizitoriul în dosarul 6720/284/P/2024 și a dispus trimiterea în judecată a 22 de persoane acuzate de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și alte infracțiuni conexe.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General, după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București.

Călin Georgescu este acuzat de complicititate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constitu ționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

În acela și dosar au fost trimiși în judecat ă și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari. Totodată, în acela și dosar a mai fost trimis în judecat ă Eugen Sechilă , unul dintre apropiații lui Georgescu cu viziuni legionare, potrivit surselor judiciare.

