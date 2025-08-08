Ministrul Mediului vrea modificarea legii companiilor de stat/Diana Buzoianu: „Este nevoie urgentă de o reformă”

„Actuala lege a companiilor de stat face din ministru notar. Voi propune modificarea ei de urgență.”, spune ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Aceasta vrea modificarea legislației care reglementează funcționarea și organizarea companiilor de stat.
Diana Buzoianu vrea modificarea imediată a legislației în baza căreia funcționează companiile de stat. Ministrul Mediului consideră că actualul cadru legislativ permite „accesul în funcții de conducere al unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiție reală pentru posturile respective”.
„Avem o lege care, practic, te obligă să pui în funcție unicul candidat înscris, dacă se îndeplinesc niște condiții minimale. Avem o procedură care permite ca persoane care au fost trimise în judecată să treacă linia de start fără nicio barieră legală.
Și avem un sistem prin care membrii Consiliului își pot stabili singuri indemnizația, în timp ce ministrul nu semnează, doar avizează. Dacă asta nu e o invitație la abuz, atunci nu știu ce e”.
Efectele unor astfel de măsuri scăpate de sub controlul legii ar permite persoanelor cu probleme juridice să ocupe posturile vacante din sistem.
Persoane inculpate în dosare penale pot trece de procedura de selecție fără niciun obstacol legal, deoarece nu există criterii de integritate care să scadă punctajele în cadrul selecției;
În cadrul Grupului de lucru interministerial, pentru reforma companiilor de stat, ministrul Diana Buzoianu vrea să propună următoarele măsuri:
„Este nevoie urgentă de o reformă a guvernanței companiilor de stat. Cazul Romsilva arată limpede că legislația actuală nu protejează interesul public și obligă chiar la numiri controversate. Voi argumenta nevoia reală pentru ca aceste modificări să fie adoptate cât mai rapid în grupul de lucru care a fost format pe tema reformei C.A.-urilor”, a adăugat Diana Buzoianu.
