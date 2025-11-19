Ministrul Miruță dă vina pe „intermediari” pentru întârzierile de la fabrica de pulberi: „Motorașele intermediare încearcă să o mai deraieze. Nu îmi e clar”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a vorbit, printre altele, la Digi24, despre fabrica de pulberi de la Victoria (județul Brașov). „E o certitudine? Toate documentele sunt semnate?”, a fost întrebarea la care ministrul a răspuns.

„La fabrica de pulberi de la Victoria, am semnat condițiile comerciale, s-a trecut memorandum prin guvern, s-a semnat tot acordul în ceea ce privește condițiile în care se va face această fabrică. Aici suntem. Sigur că, orice făcut are și desfăcut, însă preocuparea mea este să duc lucrurile, dacă plec mâine de la minister, într-un punct în care anularea devine mai grea. E despre ceva ce avem mare nevoie și indiferent ce ministru ar veni e greu să spună public că nu are nevoie de pulberi”, a spus Radu Miruță.

Întrebat și cum își explică că, de când a început războiul din Ucraina, noi încă nu ne facem propria muniție, el a spus:

„Eu vă spun ce văd de trei luni. Să vă dau rapid câteva valențe: 1 – din păcate lucrurile se mișcă greu, 2- sunt interese financiare foarte mari la mijloc, care direcționează o decizie corectă pe arătură, dacă ea nu aduce profit cui trebuie. E cineva care poate trage corect de lucruri, dar motorașele intermediare, dacă primesc un ordin și nu corespunde cu dorința lor, încearcă să o mai deraieze. Nu îmi e clar, dar uitați-vă că în 3 luni de zile, pe mandatul acesta s-a semnat un contract care nu s-a semnat într-o altă perioadă. -Nu e în interesul României să aibă muniție? -Eu sunt convins că sunt suficient de mulți oameni cu putere de decizie în statul român care consideră că este în interesul critic al României să aibă muniție. Întreabă lumea: băi, Miruță, de ce te preocupă pe tine industria națioanlă de Apărare, vreți să ne băgați în război? Pentru că este război și pentru că este singura metodă să descurajezi, ca România să fie afectată. A investi în Armată este o investiție în a descuraja, nu este ceva să te duci să ataci tu, este ceva ce folosești pentru a-ți proteja ceea ce-ți faci tu în curtea ta”, a fost dialogul dintre Cosmin Prelipceanu și Radu Miruță.

Autorul recomandă:

Fondatorul Paralela 45 a răbufnit la adresa lui Radu Miruță: „Pe vremuri, PROȘTII erau mai deștepți!”