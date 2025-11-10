Ministrul Miruță se autodenunță. Recunoaște că a fost în Arabia Saudită pe banii „arabilor” ca să discute despre investițiile lor în România. Promite să dezvolte domenii schiabile cu banii lor

Ministrul Economiei, Radu Miruță, surprinde din nou. Într-o postare pe Facebook recunoaște că a plecat la Riad, într-o vizită oficială în Regatul Arabiei Saudite, unde discută în calitate oficială despre investițiile în România, pe banii „arabilor” și nu pe banii României.

O asemenea atitudine – în alte cazuri – în care au fost suspiciuni de conflict de interese și lipsă de imparțialitate (n.r. Qatar) a fost pus în discuție obiectivitatea demnitarului față în față cu banii investitorilor străini și reprezentarea intereselor țării.

„Si nu, “nu m-am plimbat” pe banii României. Chiar dacă a merge în deplasări externe este o necesitate, daca nu mergi la plimbări, de aceasta dată îi mulțumesc Regatului pentru invitație și pentru acoperirea integrala a costurilor!”, scrie Radu Miruță pe contul său de Facebook în timp ce se află la Riad.

Miruță relatează că în aceste zile se află la Riad, „la invitația Guvernului Arabiei Saudite, pentru o serie de întâlniri în urma cărora și o țară, și cealaltă să analizeze pe ce canale se poate crește cooperarea”

El spune că discută despre economie, tehnologie și că s-a întâlnit chiar cu Prințesa Sara Al Saud a Regatului Arabiei Saudite.

„Prima noastră interacțiune a avut loc telefonic, într-un context în care nu puteam onora invitația de a participa la lucrările celei de-a 26-a Adunări a Națiunilor Unite pentru Turism, organizată la Riyadh, din cauza unei agende devenite extrem de încărcate. Recunosc că, la momentul în care colegii de la cabinet mi-au comunicat că voi avea o convorbire telefonică cu Alteța Sa, am crezut că este o glumă. Nu a fost. În schimb, am descoperit o voce caldă, fermă, extrem de bine ancorată în realitățile economice ale regiunii, și foarte convingătoare. Mă bucur că acel apel telefonic a deschis un canal de dialog direct și productiv. Am spus-o și în trecut, am şi acționat ca atare, și continui să cred cu tărie: România trebuie să își extindă relațiile economice și dincolo de granițele Uniunii Europene”, relatează Miruță.

Astăzi, Miruță s-a întâlnit cu Faisal bin Fadhil Al-Ibrahim, ministrul Economiei și Planificării din Arabia Saudită.

„Am pus pe masă subiecte concrete: investiții în grafit, dezvoltarea unor domenii schiabile în România și o conectare directă între crescătorii români de oi și vaci și piața din Arabia Saudită pentru a elimina intermediarii care, de multe ori, câștigă mai mult decât cei care cresc animalele.

Excelența Sa a vorbit despre un mecanism de cooperare economică lărgită între Arabia Saudită și România și despre implicațiile legislației europene în schimburile comerciale.

Da, pare de necrezut, dar chiar se fac pași înainte atunci când discuțiile sunt concrete și nu doar la modul general: „How was your flight?” sau „Have you ever been in Romania?”

Pentru unele țări, România poate fi un next hop către restul pieței unice din Uniunea Europeană – un avantaj real, care merită fructificat”, a transmis ministrul.

