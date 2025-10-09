Prima pagină » Actualitate » Ministrul Muncii vrea închisoare nu numai pentru cei care obligă minorii la căsătorie, ci și pentru aceia care asigură hainele, masa, dansul și slujba

Luiza Dobrescu
09 oct. 2025, 15:47, Actualitate
Parlamentarii României cer închisoare pentru aceia care vor forța copiii să se căsătorească la o vârstă mai mică de 16 ani, ba chiar și persoanele majore. Proiectul de lege a fost depus joi de reprezentanții mai multor partide politice și prevede închisoare chiar și pentru aceia care vor organiza masa festivă sau vor asigura muzica unui cuplu de minori despre care se știe că sunt victima unei căsătorii forțate. 

Ministrul Muncii, Florin Manole, a depus la Parlament proiectul de lege, împreună cu expunerea de motiveși spune că o căsătorie „trebuie să fie un act consimțit care să se petreacă la vârsta legală, fără presiuni și condiționări”.

„Propunerea pedepsește pe cei care forțează o căsătorie și transmite un mesaj clar: demnitatea și libertatea fetelor si femeilor trebuie respectate!

Mă bucur că acest proiect are tot sprijinul tuturor partidelor din coaliție. Mulțumesc organizațiilor neguvernamentale care au lucrat la acest proiect, E-Romnija, Rețeaua pentru prevenirea si combaterea violenței, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA , Rețeaua VIF, Pirita Children”, spune Manole.

În proiectul de lege este inserată definiția căsătoriei și sancționarea acesteia, dacă are loc în mod forțat, cu închisoare între 3-7 ani, iar în situații agravante, cu detenție între 3-10 ani.

Nici aceia care ar putea să asigure hainele, mâncarea, petrecerea și chiar slujba religioasă  în cadrul unei astfel de uniuni forțate nu vor scăpa de pedeapsă. Proiectul prevede închisoare și pentru aceștia, de la 6 luni la 2 ani.

Parlamentarii vor să aducă, prin această inițiativă legislativă, modificări și completări Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii audiovizualului nr. 504/2002.

„E vorba despre o serie de amendamente la Codul Penal și un amendament la audiovizual pentru promovarea acestei teme. Cât mai multă lume trebuie să înțeleagă că așa ceva este anormal, este ceva ce blochează dreptul la decizie și la o viață decentă pentru niște fetițe. E vorba de niște fetițe, pentru că ele sunt și mame minore. Dacă ai copil la 13 ani, nu poți să spui că mai ai un start în viață. Unora li se pare că este o intruziune într-o anumită viață culturală”, a declarat ministrul Muncii, pentru Gândul.

Acesta crede că, în ciuda tradiției împământenite în rândul etnicilor, aceștia vor respecta legea și o vor trata modificările cu „respectul cuvenit legii”.

„Această modificare legislativă în beneficiul copiilor va fi primită cu respectul cuvenit legii. Comunitatea romă a respectat mereu legea, așa o să facă și în continuare. Cine nu respectă legea, indiferent de etnie, trebuie să suporte consecințele. Cine face lucruri rele la adresa copiilor acestei țări trebuie să suporte consecințele”, a mai declarat Florin Manole, pentru Gândul.

Vor fi date publicității și mesaje la televizor cu privire la încălcarea acestor drepturi, care vor fi difuzate în intervalul 18.00-22.00.

„Determinarea unui minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți încalcă drepturile fundamentale ale copiilor și se pedepsește cu închisoarea”/”Constrângerea unei persoane majore sau minore la încheierea unei căsătorii sau la conviețuire asemănătoare aceleia dintre soți, se pedepsește cu închisoare”.

Proiectul legislativ este sprijinit de zeci de parlamentari din USR, PSD, PNL și UDMR și vizează eliminarea căsătoriilor între copii, până în anul 2030, fiind obiectiv la nivel mondial.

