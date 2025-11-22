Prima pagină » Actualitate » Banca Mondială monitorizează Centrul de Arși Grav de la Timişoara. Alexandru Rogobete: „Este o vizită cu o miză uriașă”

Luiza Dobrescu
22 nov. 2025, 15:23, Actualitate
Reprezentanta Băncii Mondiale a mers sâmbătă  la Timișoara, în vizită oficială de monitorizare a lucrărilor Centrului de Arși Grav. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a însoţit-o pe  Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale. 

„Este o vizită cu o miză uriașă: este prima dată când un oficial de un asemenea nivel al Băncii Mondiale merge pe teren, în România, pentru a vedea un proiect medical major construit prin parteneriatul nostru strategic”, scrie Alexandru Rogobete, pe facebook.

„Am fost mândri de felul în care au evoluat lucrările acestui spital construit de la zero. Ceea ce vedeam acum câteva luni doar pe planșe, astăzi prinde formă reală: o infrastructură medicală modernă, construită cu standarde la cel mai înalt nivel, dedicată celor mai severe cazuri de arsuri.

Această vizită este mai mult decât o verificare tehnică. Este un semnal de încredere și o recunoaștere a faptului că proiectele din sănătate avansează corect, transparent și într-un ritm care le arată partenerilor noștri internaționali că România își respectă angajamentele.

Împreună cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, și cu prof. dr. Dorel Săndesc, am prezentat în detaliu stadiul lucrărilor — iar echipa Băncii Mondiale a apreciat clar modul în care acest proiect avansează”, mai spune Rogobete.

Ministrul a dat asigurări că va continua să urmărească personal stadiul lucrărilor la spitalul din Timişoara.

