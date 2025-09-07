Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătații îi dă pe mâna procurorilor pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19

Ministrul Sănătații îi dă pe mâna procurorilor pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19

Mara Răducanu
07 sept. 2025, 15:45, Actualitate
Ministrul Sănătații îi dă pe mâna procurorilor pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19

Informație de ultimă oră cu privire la medicii care au susținut, în cadrul conferinței de la Brașov, că vaccinurile au efecte secundare. Aceștia ar putea ajunge pe mâna procurorilor, deoarece ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare.”

Mai mulţi medici din spitale publice şi clinici private din România au participat sâmbătă, la Braşov, la o conferinţă intitulată „COVID-19 şi convergenţa bio-digitală.” Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor.

Teorii conspiraţioniste despre vaccinarea anti-COVID, morţi subite şi controlul maselor

Alexandru Rogobete anunţă că Ministerul Sănătăţii şi Colegiul medicilor din România vor realiza un raport pe care îl vor transmite Parchetului, cu privire la informaţiile care „nu sunt verificate medical”, potrivit informațiilor News.ro.

„Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor, până la urmă, şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate” afirmă ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete mărturiseşte că a avut, sâmbătă „o discuţie lungă” cu conducerea Colegiului medicilor din România, după ce mai mulţi medici, unii angajaţi în spitale publice, au participat la un eveniment în care au contestat beneficiile vaccinului şi au vorbit despre morţi subite” cauzate de vaccinare.

Ministrul susține că informațiile nu au fundament științific

„Nu am analizat în detaliu conferinţa care a fost transmisă video, am urmărit doar anumite pasaje. La o primă vedere, majoritatea informaţiilor transmise nu au fundament ştiinţific, le putem considera dezinformare.

În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor împreună cu Ministerul Sănătăţii vom trimite către Parchet acest raport şi vom discuta despre o eventuală modificare legislativ care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care nu au un program verificat şi nu sunt validate din punct de vedere ştiinţific”, a afirmat, duminică, ministrul Sănătăţii.

Întrebat dacă participarea la conferinţa controversată de la Braşov ar putea fi catalogată drept faptă penală, ministrul a explicat că „majoritatea informaţiilor care au fost prezentate şi promovate în această conferinţă nu au legătură cu niciun fundament ştiinţific.

Medicii participanți la conferința de la Brașov au vorbit despre explozia de cancere post-vaccinare

La conferinţa desfăşurată la Braşov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” şi ideea unei conspiraţii globale prin vaccinare.” Printre cei care susţin astfel de teorii se numără medici cu funcţii în spitale publice. 

Reacția Colegiului Medicilor

„Atragem atenția că această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice”, se arată în mesajul transmis de Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al Colegiului Medicilor.

Reprezentanții CMR mai precizează că evenimentul nu este și nu poate fi creditat ca Educație Medicală Continuă (EMC), îndemnând medicii să se delimiteze de asemenea manifestări pentru a nu fi asociați cu atitudini contrare medicinei moderne. Aceștia avertizează că propagarea de informații false sau zvonuri nefundamentate subminează încrederea publicului în știință și în profesioniștii din sănătate și poate avea consecințe grave pentru sănătatea publică.

Până când vor stabili dacă vor sancționa medicii prezenți la conferința controversată, reprezentanții Colegiului Medicilor au făcut plângere chiar și la CNA. Conferința a fost transmisă în direct pe Youtube, iar Consiliul Național al Audiovizualului a fost sesizat să intervină pentru a elimina înregistrarea evenimentului.

Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina și Farmacie, reacție după episodul Brașov

Consorțiul G6 al Universităților de Medicină și Farmacie tradiționale se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice și dezinformarea propagate în rândul populației în cadrul unor manifestări fals denumite „conferințe științifice”, așa cum este cea desfășurată sâmbătă, 6 septembrie, la Brașov, transmite Agerpres.

„Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice şi eticii universitare şi este un derapaj grav de la principiile unei activităţi de educaţie medicala corecta, riguroasa, în sprijinul sănătăţii publice.

Prevenţia bolilor infecţioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalităţii şi morbidităţii şi la creşterea speranţei de viaţă sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionată şi interpretarea voit greşită a datelor medicale reprezintă un atac împotriva ştiinţei şi educaţiei şi pun in pericol sănătatea publică – adică sănătatea tuturor membrilor comunităţii, de la copii la vârstnici.

Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reala, din surse medicale de încredere, iar Universităţile de Medicină şi Farmacie au datoria să fie astfel de surse de încredere pentru studenţi, rezidenţi, medici şi societate”, se arată într-un comunicat semnat de Viorel Scripcariu, președintele Asociației G6-UMF.

Sursă foto: Colaj Gândul

