După o perioadă de tăcere, ministrul Sănătății intervine în scandalul așa-numitei „taxei de horoscop” cerută la Spitalul de Urgență din Suceava. Ce le transmite Alexandru Rogobete lelor care vor să afle informații precise pentru hărțile astrologice personalizate și au nevoie de ora nașterii.

De unde a pornit tevatura „taxei pe horoscop”

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a cerut Consiliului Județean să aprobe, în ședința programată marți, 23 decembrie, introducerea unui tarif de 100 de lei „pentru eliberare document ce atestă ora nașterii”, potrivit Monitorul de Suceava. Conducerea spitalului justifică acest document invocând faptul că persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop au nevoie de ora de naștere pentru a beneficia de interpretări exacte ale astrologilor.

De notat că între timp, tariful a ajuns la doar 10 lei, rectificarea fiind aprobată în ședința Consiliului Județean Suceava, la solicitarea unității medicale.

Taxa se încadrează la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”

Tariful propus se încadrează la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”.

Conform proiectului de hotărâre, „se va achita de persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

De regulă, ora și data nașterii sunt înscrise pe brățările aplicate nou-născuților imediat după naștere. Însă, criza a apărut după ce mai mulți români au cerut un document oficial, inclusiv când nașterea s-a petrecut acum 20-30 de ani. În această situație, sunt necesare verificări suplimentare în arhiva spitalului.

Rogobete: Cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă a nașterii are dreptul să o facă

Chestionat pe această temă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns astfel pentru Antena 3: „Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea”.

El a mai afirmat că, personal, nu are nimic împotriva celor care vor să afle informațiile pentru hărțile astrologice personalizate. Totuși, i-a îndemnat să acorde prioritate prevenției medicale.

„Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening. Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a mai declarat oficialul.

Întrebat dacă el știe ora la care s-a născut, ministrul a confirmat imediat: „Da, știu. Ora nașterii este 00:00”.

