Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății intervine în scandalul „taxei de horoscop”. Cum justifică Alexandru Rogobete taxa aberantă de 100 lei

Ministrul Sănătății intervine în scandalul „taxei de horoscop”. Cum justifică Alexandru Rogobete taxa aberantă de 100 lei

25 dec. 2025, 18:06, Actualitate
Ministrul Sănătății intervine în scandalul „taxei de horoscop”. Cum justifică Alexandru Rogobete taxa aberantă de 100 lei
Spitalul Județean Suceava a plătit daune de sute de mii de euro familiei unui nou-născut mort în 2016, din cauza infecțiilor nosocomiale

După o perioadă de tăcere, ministrul Sănătății intervine în scandalul așa-numitei „taxei de horoscop” cerută la Spitalul de Urgență din Suceava. Ce le transmite Alexandru Rogobete lelor care vor să afle informații precise pentru hărțile astrologice personalizate și au nevoie de ora nașterii.

De unde a pornit tevatura „taxei pe horoscop”

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a cerut Consiliului Județean să aprobe, în ședința programată marți, 23 decembrie, introducerea unui tarif de 100 de lei „pentru eliberare document ce atestă ora nașterii”, potrivit Monitorul de Suceava. Conducerea spitalului justifică acest document invocând faptul că persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop au nevoie de ora de naștere pentru a beneficia de interpretări exacte ale astrologilor.

De notat că între timp, tariful a ajuns la doar 10 lei, rectificarea fiind aprobată în ședința Consiliului Județean Suceava, la solicitarea unității medicale.

Taxa se încadrează la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”

Tariful propus se încadrează la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”.

  • Conform proiectului de hotărâre, „se va achita de persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”.

De regulă, ora și data nașterii sunt înscrise pe brățările aplicate nou-născuților imediat după naștere. Însă, criza a apărut după ce mai mulți români au cerut un document oficial, inclusiv când nașterea s-a petrecut acum 20-30 de ani. În această situație, sunt necesare verificări suplimentare în arhiva spitalului.

Rogobete: Cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă a nașterii are dreptul să o facă

Chestionat pe această temă, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns astfel pentru Antena 3: „Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea”.

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete,

El a mai afirmat că, personal, nu are nimic împotriva celor care vor să afle informațiile pentru hărțile astrologice personalizate. Totuși, i-a îndemnat să acorde prioritate prevenției medicale.

„Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening.

Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a mai declarat oficialul.

Întrebat dacă el știe ora la care s-a născut, ministrul a confirmat imediat: „Da, știu. Ora nașterii este 00:00”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale

„Taxă de horoscop” cerută la spitalul din Suceava. Câți bani vor plăti pacienții și ce explicații are conducerea unității medicale

Recomandarea video

Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Crăciun sărbătorit în secret, în Coreea de Nord. Familiile riscă pedepse aspre pentru împodobirea unui brad
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că anotimpurile Pământului sunt ciudat de desincronizate
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
18:31
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
DEZVĂLUIRI SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
18:25
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
VIDEO Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
18:09
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
17:56
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
CONTROVERSĂ Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul
17:37
Bloomberg: Rubla rusească, în top 5 cele mai valoaroase active în 2025, alături de platină, paladiu sau aur. Ce investiții completează topul
INEDIT Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special
17:08
Cum petrec Crăciunul Astronauții NASA de la bordul navei spațiale ISS. Meniul cinei festive este unul cu totul special

Cele mai noi