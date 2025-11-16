Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de admitere în Rezidenţiat: „Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre”

Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de admitere în Rezidenţiat: „Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre”

16 nov. 2025, 11:36, Actualitate
Ministrul Sănătății, mesaj către cei care susţin examenul de admitere în Rezidenţiat: „Înțeleg fricile, emoțiile, dorințele voastre”
sursa foto: facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spune, în mesajul către cei care susţin duminică examenul de admitere în Rezidenţiat, viitori medici, farmacişti, stomatologi vor intra pe drumul către profesia în care vor trata, vor salva, vor ajuta, dar și că le înțelege fricile, emoțiile”, dorințele”.

”Eu sunt un ministru tânăr – am 34 de ani – şi sunt aproape de voi. Înţeleg fricile, emoţiile, dorinţele voastre. spun atât: nu vă lăsaţi intimidaţi de nimeni. Mergeţi înainte. Credeţi în visul vostru de a face bine”, le transmite Rogobete. El admite că România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. ”Prea mulţi consideră doar rezidenţi”, doar începători”, doar tineri care trebuie să tacă”, însă fără voi nu ne putem face bine! sunt alături șibazez pe voi!”. 

Ministerul Sănătăţii organizează azi Concursul Naţional de Admitere în Rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, în baza unei tematici şi bibliografii unice la nivel naţional.

Sunt 5.374 de locuri şi posturi scoase la concurs: 4.649 medicină; 464 medicină dentară; 261 farmacie. Sunt 10.147 de candidaţi înscrişi la nivel naţional: 6.956 medicină; 1.950 medicină dentară; 1.241 farmacie. Concursul se desfăşoară simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, identice în toate centrele, pe o durată de 4 ore. De precizat este că, promovarea şi alegerea unui loc sau post sunt condiţionate de obţinerea a minimum 60% din punctajul maxim național.

De asemenea, ministrul anunţă investiţii masive în transformarea infrastructurii: construirea de spitale, modernizări centre, digitalizare, schimbăarea modului în care funcţionează sistemul.

Însă fără resursa umană fără medici, fără farmacişti, fără stomatologi, fără asistente, infirmieri, brancardieri, psihologi, kinetoterapeuţi, fără întreg personalul auxiliar toate acestea rămân doar ziduri, goale, seci, în care nu se face bine. Ştiu şi recunosc România are probleme vechi, probleme ignorate prea mulţi ani, legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, şi ştiu înţelegeţi asta. Dar promit , la fel cum am spus adevărul de fiecare dată, îl spun şi acum: prea mulţi consideră doar rezidenţi”, doar începători”, doar tineri care trebuie să tacă”, însă fără voi nu ne putem face bine! sunt alături şi bazez pe voi!”, spune Rogobete.

Stimaţi viitori medici rezidenţi, farmacişti şi stomatologi, asigur de toată înţelegerea şi tot sprijinul meu. O parte dintre schimbările legislative au fost deja adoptate, altele vor urma toate cu un singur scop: normalitate, echilibru şi respect. Astăzi este despre voi. Despre viitorul Sănătăţii. Despre puterea de a face bine. Mult succes!”, conchide ministrul Sănătăţii.

