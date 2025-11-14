Doi medici, audiați la clinica unde a murit fetița de doi ani. Ministrul Sănătății: „Clinica nu funcționa corespunzător. Va fi închisă”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut primele precizări, după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică de stomatologie din sectorul 3 al Capitalei. Oficialul a declarat că instituția medicală „nu funcționa corespunzător” și „va fi închisă”. Doi medici din cadrul clinicii au fost audiați, transmite Observatornews.ro.

Alexandru Rogobete a declarat, vineri, că în urma verificărilor făcute de echipa sa la clinica de stomatologie, unde a murit fetița de doi, autorizațiile de funcționare nu au fost emise corespunzător.

”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat ministrul pentru Digi24. „Vă spun eu sigur că această clinică va fi închisă”, a adăugat acesta.

Ministrul Sănătății a transmis un avertisment directorilor de clinici private, pe care i-a îndemnat să pună lacăt instituțiilor dacă nu au avize de funcționare.

„Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid! Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat după cum au vrut. E o realitate dură”.

Primele concluzii ale autopsiei fetiței de doi ani

Potrivit autopsiei efectuată la INML, decesul fetiţei de doi ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

„Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală ‘Mina Minovici’, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă”, a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Dosar penal deschis la Tribunalul București. Doi medici audiați

Doi medici de la clinica privată, unde a avut loc decesul copilei, au fost audiați, în decursul zilei de azi, după un dosar penal a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a deschis un dosar penal în cazul privind decesul fetiţei de doi ani la clinica de stomatologie. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri. Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București”, a transmis Parchetul vineri.

FOTO: Mediafax

