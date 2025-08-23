Ministrul Sănătății schimbă LEGEA pentru evaluarea șefilor de secție: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege”

Ministrul Sănătății schimbă legea pentru evaluarea șefilor de secție din spitale. „Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție”, spune Alexandru Rogobete.

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat sâmbătă, într-o postare pe facebook, că schimbă legea prin care sunt evaluate performanțele unei secții de spital, respectiv ale șefului care o administrează. Vor fi introduși „indicatori clari, monitorizați anual”, iar candidații vor susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale”.

„Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții, în modul în care echipa este coordonată și în respectul arătat pacienților. Prin această modificare legislativă, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual. În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile.”(Alexandru Rogobete)

„Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare”, a mai anunțat ministrul Sănătății.

„Calitatea universitară nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuă. Conducerea unei secții nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continuă și încă una mare. Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare”, a mai spus ministrul.

