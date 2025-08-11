Alexandru Nazare, anunț despre AUTOSTRADA Moldovei: „Două tronsoane, terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat luni, 11 august, că cele două tronsoane importante din Autostrada Moldovei, (Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), „vor fi terminate până în august anul viitor, din bani europeni nerambursabili.„

„Autostrada Moldova-Focșani Bacău – Bacău Pașcani. Aceste loturi de autostradă vor fi finanțate din grant, vor avea acces la bani europeni din grant și nu din împrumut, ceea ce ne garantează și ne garantează nouă, României posibilitatea de a executa fără nicio problemă această autostradă până la sfârșitul anului viitor.”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul a menționat că, atât în negocierile cu Comisia Europeană, cât și cu Ministerul Fondurilor Europene, au fost folosite „argumente legate de spațiu fiscal și, bineînțeles, legate de dezvoltarea Moldovei”.

„Aici s-a purtat negocierea în această sală, atât cu Comisia Europeană, cât și pregătirea negocierii cu Ministerul Fondurilor Euro-Europene. Aici am făcut strategia și de data aceasta am reușit pentru că ne-am coordonat și pentru că am folosit argumentele de care era nevoie.

Am folosit argumente legate de spațiu fiscal și, bineînțeles, legate de dezvoltarea Moldovei. Cu argumente putem reuși în negocieri, oricât de dificile ar părea. Și aceasta este diferența între 2021 și 2025.”, a mai precizat Nazare.

