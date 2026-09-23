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Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 

Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 
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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Partenerea lui Nicuțor Dan a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”

Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența Mirabelei Grădinaru la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.

Evenimentul a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.

”Doamna Mirabela Grădinaru, a participat, la New York, la prânzul organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.
Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.
În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important.
Din perspectiva României, educația, alfabetizarea digitală și siguranța copiilor în mediul digital reprezintă priorități care necesită cooperare și responsabilitate la nivel internațional. În acest context, dialogul dintre state, instituții și sectorul privat este esențial pentru dezvoltarea unor soluții durabile și pentru valorificarea oportunităților oferite de progresul tehnologic”, se arată în comunicatul emis de Administrația Prezidențială.

Mirabela Grădinaru: „Protejarea copiilor în mediul online nu mai este responsabilitatea unei singure țări”

Marți, partenera președintelui a susținut un discurs despre protejarea copiilor în mediul online și despre responsabilitatea statelor și companiilor de tehnologie în acest domeniu. În mesajul său, Mirabela Grădinaru a subliniat că protejarea copiilor în mediul online nu poate fi gestionată separat de fiecare stat. Aceasta a pledat pentru o abordare comună și pentru stabilirea unor standarde internaționale care să asigure un nivel de bază al protecției copiilor, indiferent de țara în care trăiesc.

De la Washington la Ankara, de la Chișinău la New York, un lucru a devenit de necontestat: protejarea copiilor în mediul online nu mai este responsabilitatea unei singure țări. Este o responsabilitate comună și trebuie să fie îndeplinită prin standarde comune”, spune Mirabela Grădinaru în videoclipul publicat de Administrația Prezidențială.

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