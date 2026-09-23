Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.
Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența Mirabelei Grădinaru la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.
Evenimentul a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.
Marți, partenera președintelui a susținut un discurs despre protejarea copiilor în mediul online și despre responsabilitatea statelor și companiilor de tehnologie în acest domeniu. În mesajul său, Mirabela Grădinaru a subliniat că protejarea copiilor în mediul online nu poate fi gestionată separat de fiecare stat. Aceasta a pledat pentru o abordare comună și pentru stabilirea unor standarde internaționale care să asigure un nivel de bază al protecției copiilor, indiferent de țara în care trăiesc.
„De la Washington la Ankara, de la Chișinău la New York, un lucru a devenit de necontestat: protejarea copiilor în mediul online nu mai este responsabilitatea unei singure țări. Este o responsabilitate comună și trebuie să fie îndeplinită prin standarde comune”, spune Mirabela Grădinaru în videoclipul publicat de Administrația Prezidențială.