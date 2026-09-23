Mirabela Grădinaru a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”, la New York, la invitația Melaniei Trump 

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Partenerea lui Nicuțor Dan a participat la prânzul organizat în cadrul inițiativei „Fostering the Future Together”

Potrivit Administrației Prezidențiale, prezența Mirabelei Grădinaru la acest eveniment internațional reprezintă „o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății”.

Evenimentul a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei.

”Doamna Mirabela Grădinaru, a participat, la New York, la prânzul organizat în cadrul inițiativei Fostering the Future Together, la invitația Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Prezența Primei Doamne a României la acest eveniment internațional reprezintă o expresie a deschiderii țării noastre către dialog, cooperare și parteneriate internaționale în domenii care privesc direct viitorul copiilor și al societății.

În cadrul evenimentului, care a reunit Prime Doamne și Primi Domni, reprezentanți la nivel înalt și lideri ai unor importante companii din domeniul tehnologiei, au fost abordate teme de interes major privind protejarea copiilor și pregătirea noilor generații pentru o lume în care tehnologia și inteligența artificială vor avea un rol tot mai important.