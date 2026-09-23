Viața modernă vine cu numeroase surse de stres și dificultăți pentru mulți dintre noi, inclusiv griji legate de bani, probleme de sănătate și alți factori care contribuie la acestea. Un nou studiu arată că stresul zilnic poate afecta inima pe termen lung.

O nouă cercetare publicată în European Journal of Preventive Cardiology sugerează că stresul constant de fond ar putea provoca modificări structurale ale inimii, care ne expun sănătatea unui risc mai mare, relatează Science Alert.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Atunci când organismul nostru este frecvent în stare de alertă, stresul poate contribui la ceea ce este cunoscut sub denumirea de inflamație cronică de grad scăzut. Aceasta este o situație în care sistemul nostru imunitar este permanent în alertă în fața pericolului și a fost asociată anterior cu probleme cardiovasculare.

În acest nou studiu, cercetătorii de la Imperial College London au dorit să analizeze mai îndeaproape ceea ce ar putea determina această inflamație cronică de grad scăzut și modificările fizice specifice care ar putea apărea ca urmare a acesteia.

Studiul a analizat datele a 488.079 de persoane

Daunele produse s-ar putea să nu fie observabile până când o persoană nu se confruntă cu o problemă gravă de sănătate, precum un infarct.

„Studiul nostru, cel mai amplu de acest tip, sugerează că milioane de oameni ar putea trăi cu o inflamație ascunsă, care le modifică lent inima și provoacă daune pe termen lung – crescând riscul de infarct și accident vascular cerebral”, spune Declan O’Regan, cercetător în domeniul cardiovascular la Imperial College London.

Studiul a analizat datele a 488.079 de persoane dintr-o bază de date britanică de cercetare. A inclus imagini ale inimii, markeri sangvini asociați inflamației, informații genetice, niveluri de grăsime corporală și 169 de „factori de mediu”.

Acești factori au inclus statutul socioeconomic, dacă o persoană fuma sau nu, activitatea fizică, dimensiunea gospodăriei, nivelul de singurătate, anxietatea, obiceiurile de somn, alimentația, dificultățile financiare, divorțul și nivelurile de poluare a aerului. Mai exact, întreaga gamă de factori care pot afecta sănătatea fizică și mintală.

Au rezultat trei constatări principale

În primul rând, niveluri mai ridicate de inflamație cronică au fost asociate cu camere cardiace mai mici și pereți mai groși ai inimii, precum și cu o cantitate mai mică de sânge pompată la fiecare bătaie a inimii. Aceste modificări pot preceda insuficiența cardiacă.

În al doilea rând, nivelurile mai ridicate de inflamație au fost într-adevăr asociate cu un risc mai mare de infarct și accident vascular cerebral.

Cincimea participanților cu cele mai ridicate niveluri de inflamație avea o probabilitate cu 43% mai mare de a suferi un eveniment cardiovascular major, precum un infarct sau un accident vascular cerebral, comparativ cu cincimea cu cele mai scăzute niveluri – aproximativ 15% față de 11% pe parcursul perioadei de monitorizare.

Iar a treia legătură semnificativă a fost între o cantitate mai mare de inflamație în organism și indicatorii dezavantajului socioeconomic și ai suferinței psihologice.

Deși acest lucru nu este suficient pentru a demonstra o relație de cauză și efect, indică o posibilă cale. Factorii de stres zilnici pot determina inflamație cronică, care, la rândul ei, este asociată cu modificări structurale ale inimii și cu un risc mai mare de probleme cardiace.

„Lucrul surprinzător a fost cât de strâns sunt legați factorii sociali și sănătatea mintală de inflamație și de afectarea inimii – alături de factori de risc mai bine cunoscuți, precum fumatul și lipsa activității fizice”, spune O’Regan.

„A existat, de asemenea, un factor genetic puternic, unele persoane fiind în mod natural mai rezistente sau mai susceptibile la afectarea inflamatorie care rezultă din diferite stiluri de viață.”

Studiul a identificat, de asemenea, proteine inflamatorii care ar putea contribui la explicarea legăturii dintre inflamație și afectarea inimii, un pas important către dezvoltarea unor medicamente care ar putea reduce o parte din acest stres biologic.